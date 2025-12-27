FOTO ȘTIREA TA | O stradă din Alba Iulia, scoasă din noroi pe banii unui locuitor: ,,Eram nevoiți, la propriu, să punem pungi legate peste încălțăminte”

O stradă din Alba Iulia, scoasă din noroi pe banii unui locuitor: ,,Eram nevoiți, la propriu, să punem pungi legate peste încălțăminte”

Un bărbat care locuiește în Alba Iulia a decis să intervină pe cont propriu după ce o stradă publică din cartierul în care trăiește a devenit impracticabilă.

Mai exact, o stradă din Ampoi 3, a fost pietruită din banii personali a unui bărbat, după ce s-a săturat să pună ,,pungi legate peste încălțăminte” de fiecare dată când ieșea din casă.

Ovidiu Ilieș, persoana care s-a ocupat de ,,renovarea” străzii a scris un text în care ,,mulțumește” Primăriei Alba Iulia și Administrației locale:

,,Mulțumesc pentru încrederea acordată Primăriei și Administrației Locale Alba Iulia pentru faptul că mi-au oferit posibilitatea și oportunitatea, prin indolența și nesimțirea pe care le arată, de a mă scoate singur din noroi de pe o stradă publică din cartier, pe o distanță de 70 de metri, Arex Ampoi 3, Șiria mai exact, unde eram nevoiți, la propriu, să punem pungi legate peste încălțăminte pentru a putea începe aventura de a intra sau a ieși de pe stradă pe jos și a spăla roțile mașinilor cu aparate de spălat cu presiune pentru a intra cu ele în curțile caselor unde locuim. Of, fir-ar! De fapt, se mișcă comerțul de pungi și aparate de spălat, abia acum realizez”, se arată în textul publicat de Ovidiu pe o rețea de socializare.

El a continuat prin a scrie că toată lucrarea a fost simplă. ,,Doar” 80 de tone de piatră spartă, buldoexcavator și compactor. Fiecare bănuț necesar a fost scos personal din buzunarul bărbatului.

,,A fost simplu: 80 de tone de piatră spartă, buldoexcavator și compactor, toate acestea achitate personal”, a mai scris Ovidiu.

