FOTO ȘTIREA TA | Nepăsare fără margini la Alba Iulia: ,,Bolizi” parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii”

Nepăsare fără margini la Alba Iulia: Bolizi parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii”

Îndemnul de a fi mai buni de sărbători pare să rămână, pentru unii oameni din Alba Iulia, doar o simplă vorbă.

Chiar și în perioada Paștelui, nepăsarea și lipsa de respect față de ceilalți se văd în gesturi care îi incomodează pe oameni.

Într-un grup de pe o rețea de socializare destinat locuitorilor din Alba Iulia, o persoană anonimă a publicat mai multe fotografii cu autoturisme parcate în locuri unde, în mod normal, nu ar avea ce căuta.

,,«De Paște să fim mai buni» – o vorbă și atât pentru unii. Cuvinte goale. Nici vorba de respect.

Nu au unii respect față de primărie care a investit o groaza de bani pentru a amenaja trotuare și piste de biciclete. Nu au respect față de lege care interzice parcarea pe trotuare și piste. Nu au respect față de pietoni. N-au respect față de bicicliști”, se arată în mesajul publicat.

