FOTO ȘTIREA TA | INCENDIU la o grămadă de gunoi pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia. Au intervenit pompierii
Un incendiu a izbucnit luni seara, în jurul orei 19.00, în Alba Iulia. Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale.
Un incendiu la o grămadă de gunoi a izbucnit luni seara pe strada Alcala de Henares din municipiul Alba Iulia.
Potrivit martorilor, la fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.
Pe adresa redacției, cititorii ziarulunirea.ro au trimis și două imagini din timpul intervenției.
