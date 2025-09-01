FOTO-ȘTIREA TA | Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau
Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau
O vulpe s-a dovedit a fi atrasă irezistibil de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia.
Cumătra vulpe s-a plimbat pe pista arenei, fără a fi intimidată de prezența oamenilor în jurul său.
„S-a plimbat pe pistă printre copiii care se antrenau”, a relatat un cititor ziarulunirea.ro.
Imaginile trimise de acesta înfățișează vulpea făcându-și veacul în incinta arenei sportive albaiuliene.
foto: Marius Dan
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO-ȘTIREA TA | A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație
A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație O porțiune din strada Abrudului din Alba Iulia a ajuns să se surpe după fiecare ploaie, iar locuitorii au ajuns la disperare din cauza situației. Reparată doar în urmă cu două săptămâni, după ploaia de ieri, pe […]
FOTO-ȘTIREA TA | Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine
Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine Pe stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat din nou peste noapte. Oamenii spun că nu mai pot face duș sau spăla haine Un cititor al Ziarului […]
FOTO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat pe Calea Moților, la Micești
Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat pe Calea Moților, la Micești Un accident rutier a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 18.30, pe Calea Moților, în cartierul Micești din Alba Iulia. Imaginile au fost surprinse de un alt participant la trafic și postate pe rețeaua de socializare Facebook. Din primele informații, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2. Ilie Bolojan: „Aceasta este România pe care ni-o dorim?”
Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2 Premierul Ilie Bolojan s-a prezentat în seara zilei de...
Unul dintre răniții din explozia de la Sebeș, internat cu arsuri pe 12% din corp
Unul dintre răniții din explozia de la Sebeș, internat cu arsuri pe 12% din corp, se află sub tratament intensiv...
Știrea Zilei
VIDEO | În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că așa e bine să ajuți. Obiceiul nu putem să-l lăsăm”
În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că...
VIDEO | Momentul EXPLOZIEI de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii
Momentul EXPLOZIEI devastatoare de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii: patru răniți, flăcări uriașe și...
Curier Județean
VIDEO | Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii
Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii La Lunca...
FOTO | Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu: Măsurători suplimentare privind calitatea aerului
Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu Direcția Județeană de Mediu Alba...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...