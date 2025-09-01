FOTO-ȘTIREA TA | Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau

Cumătra vulpe, fascinată de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: S-a plimbat printre copiii care se antrenau

O vulpe s-a dovedit a fi atrasă irezistibil de pista Stadionului „Cetate” din Alba Iulia.

Cumătra vulpe s-a plimbat pe pista arenei, fără a fi intimidată de prezența oamenilor în jurul său.

„S-a plimbat pe pistă printre copiii care se antrenau”, a relatat un cititor ziarulunirea.ro.

Imaginile trimise de acesta înfățișează vulpea făcându-și veacul în incinta arenei sportive albaiuliene.

foto: Marius Dan

