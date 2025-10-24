Rămâi conectat

FOTO ȘTIREA TA | Copac căzut pe drumul de pe Râul Mare din Cugir. Trafic blocat pe ambele sensuri

Copac căzut pe drumul de pe Râul Mare din Cugir. Trafic blocat pe ambele sensuri

Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit, în această dimineață, pe drumul care duce pe Râul Mare din Cugir, blocând complet circulația pe ambele sensuri de mers. Incidentul s-a produs în urma intensificărilor puternice ale vântului, care afectează în această perioadă întreaga zonă a județului Alba.

Citește și: 23-24 octombrie 2025 | COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari

Din primele informații, traficul este întrerupt total. Echipele de intervenție sunt așteptate la fața locului pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Evenimentul s-a petrecut pe fondul unei atenționări meteorologice de tip cod galben, valabilă joi, 24 octombrie, între orele 10:00 și 21:00, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Conform ANM, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50–70 km/h, iar în zonele montane, rafalele pot atinge 90–120 km/h.

