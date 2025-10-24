FOTO ȘTIREA TA | Copac căzut pe drumul de pe Râul Mare din Cugir. Trafic blocat pe ambele sensuri
Copac căzut pe drumul de pe Râul Mare din Cugir. Trafic blocat pe ambele sensuri
Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit, în această dimineață, pe drumul care duce pe Râul Mare din Cugir, blocând complet circulația pe ambele sensuri de mers. Incidentul s-a produs în urma intensificărilor puternice ale vântului, care afectează în această perioadă întreaga zonă a județului Alba.
Citește și: 23-24 octombrie 2025 | COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari
Din primele informații, traficul este întrerupt total. Echipele de intervenție sunt așteptate la fața locului pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Evenimentul s-a petrecut pe fondul unei atenționări meteorologice de tip cod galben, valabilă joi, 24 octombrie, între orele 10:00 și 21:00, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.
Conform ANM, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50–70 km/h, iar în zonele montane, rafalele pot atinge 90–120 km/h.
Sursa foto: info trafic
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență sau nepăsare? Un șofer din Alba, filmat în timp ce transportă un câine pe platforma din spatele TIR-ului
Inconștiență sau pură nepăsare? Un șofer din Alba, filmat în timp ce transportă un câine pe platforma din spatele TIR-ului Un participant la trafic a surprins momentul în care un șofer din Alba a ales să transporte un câine pe platforma din spatele TIR-ului pe care îl conducea. Scena a fost filmată în fața unui […]
VIDEO ȘTIREA TA | Șoferii din Alba nici acum nu știu cum se circulă în oraș. Mașină surpinsă pe banda de autobuz, pe Bulevardul Ferdinand I, de la gară spre Centru
Șoferii din Alba nici acum nu știu cum se circulă în oraș. Mașină surpinsă pe banda de autobuz, pe Bulevardul Ferdinand I, de la gară spre Centru La aproximativ un an de când Bulevardul Ferdinad I, sensul de mers gară – Centru a devenit sens unic, putând fi folosit doar de autobuze, șoferii din Alba […]
UPDATE FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini în Aiud! O cățelușă cu pui, bătută cu lanțul de un bătrân. Reacția I.P.J Alba
FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini în Aiud! O cățelușă cu pui, bătută cu lanțul de un bătrân: ,,A spus că nu îi aparține, deși se afla în curtea lui” Un act de cruzime revoltător a avut loc în municipiul Aiud, unde o cățelușă a fost lovită cu lanțul de un bărbat în vârstă. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fermierii pot accesa fonduri pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile: Consultare publică AFIR până pe 31 octombrie 2025
Fonduri pentru energie solară și eoliană în ferme: Ghidul pentru accesarea sprijinului, publicat în consultare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale...
Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii din România
Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii...
Știrea Zilei
VIDEO | Maternitatea din Sebeș, reabilitată și modernizată printr-un parteneriat dintre municipalitate și o companie locală: Investiție de peste 9,4 milioane de lei
Maternitatea din Sebeș, reabilitată și modernizată: Investiție de peste 9,4 milioane de lei Lucrările de reabilitare și modernizare a clădirii...
VIDEO | Managerul de țară al Eurowind Energy explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile
Managerul Adrian Dobre explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile...
Curier Județean
VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” Blaj, prestație impresionantă pe scena Sălii Palatului din Capitală: Recitalul din cadrul spectacolului „Autentic Românesc”, gustat de public
Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” Blaj, prestație impresionantă pe scena Sălii Palatului din Capitală: Recitalul din cadrul spectacolului „Autentic Românesc”, gustat...
25 octombrie 2025 | Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL complet
Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...