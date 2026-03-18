Cedări și surpări ale carosabilului în mai multe zone din Alba Iulia. Critici la adresa Apa CTTA: „Sunt foarte ocupați. Probabil așteaptă să mai apară și alte gropi, să nu vină degeaba”

Cetățenii din Alba Iulia au semnalat în ultima perioadă numeroase cazuri de cedări și surpări ale îmbrăcăminților rutiere la cămine de canalizare și guri de scurgere, deplângând, în același timp, lipsa de reacție pentru rezolvarea acestor probleme a companiei APA CTTA.

În 4 martie 2026, Primăria Alba Iulia a trimis o adresă Sucursalei Alba Iulia a companiei Apa CTTA. Adresa conține lista problemelor identificate de cetățeni și reprezentanții administrației locale. Cei de la Primăriei au trimis companiei de apă și… dovezi foto ale existenței problemelor respective, solicitând dispunerea de măsuri urgente de remediere a deficiențelor apărute pe rețeaua de apa și canalizare din zonele menționate.

Lista problemelor semnalate de Primăria Alba Iulia companiei de apă:

1. Cedare/surpare carosabil asfalt pe traseul rețelei de canalizare, str. Izvorului int. str. Nicolae Labiș:

2. Lipsa capac canalizare/placă deteriorată sau lipsa, str. Constantin Galeriu, necesită intervenție de urgență;

3. Surpare/ccdare cămin canalizare, (cu precizarea că au mai fost 2 intervenții), str. Vânătorilor, nr. 33;

4. Capac beton spart cămin apă/canalizare situat în trotuar, str. Dr. Aurel Lăzăr, intrare din str. Vasile Goldiș la 10 m în trotuar (lângă DSV ALBA);

5. Gură de scurgere surpată situată în carosabil, str. Arnsberg, nr. 8;

6. Cedare/surpare carosabil asfalt pe traseul rețelei de canalizare str. Vasile Goldiș în zona Parcului Sf. Ecaterina;

7. Gură de scurgere surpată, str. Mărășești, vizavi de Biserica Ortodoxă;

8. Gură de scurgere surpată, str. Tudor Vladimirescu în colțul Liceului Tehnic Dorin Pavel, înainte de int. str. Henri Coandă.

Cei de la Apa CTTA sunt foarte ocupați. Probabil așteaptă să mai apară și alte gropi, să nu vină degeaba…”, este comentariul plastic făcut pe o rețea de socializare de un albaiulian cu privire la „viteza” de reacție a companiei de apă.

Ziarul Unirea a cerut un punct de vedere de la Apa CTTA – Sucursala Alba Iulia cu privire la problemele expuse în sesizările cetățenilor și în adresa transmisă de Primăria Alba Iulia. Vom reveni atunci când vom primi răspunsul.

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

18 martie 2026

De

ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă Un bărbat de 82 de ani din comuna Luncoiul de Jos a murit, miercuri, 18 martie 2026, după ce a fost lovit de un autoturism pe DJ 706B, în localitatea Stejărel. Victima se deplasa pe […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

O elevă din Apuseni, rezultate remarcabile la olimpiada de biologie: Geanina Corcheș a obținut locul I la faza județeană și s-a calificat la etapa națională

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

18 martie 2026

De

O elevă din Apuseni, rezultate remarcabile la olimpiada de biologie: Geanina Corcheș a obținut locul I la faza județeană și s-a calificat la etapa națională Etapa județeană a olimpiadei de biologie s-a desfășurat în data de 6 martie 2026, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Mateescu Mihaela. Au participat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

18 martie 2026

De

La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit spontan lucrul miercuri, 18 martie 2026. Motivul este neplata la timp a salariilor. Potrivit surselor ziarulunirea.ro, de 8-9 luni sunt intârzieri mari, de peste 30 de zile, la plata drepturilor salariale. Citește și: […]

Citește mai mult