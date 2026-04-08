FOTO-ȘTIREA TA | Calvarul oamenilor de pe o stradă din Alba Iulia: „Pe strada Dacilor din Partoș nu e nevoie de ploaie ca să refuleze canalizarea”

Cetățenii care locuiesc pe o stradă din Alba Iulia trăiesc un adevărat calvar. Canalizarea refulează pe strada Dacilor din Partoș când oamenilor le e lumea mai dragă.

Răbdarea lor a atins limita maximă și solicită urgent intervenția celor în drept pentru soluționarea acestei probleme… urât mirositoare.

„Nu mai putem suporta! E prea mult deja!

Pe strada noastră nici măcar nu e nevoie de ploaie ca să refuleze canalizarea”, se arată într-un mesaj trimis redacției ziarulunirea.ro de către un albaiulian care locuiește pe strada Dacilor.

sursa foto – cititor ziarulunirea.ro

