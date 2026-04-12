FOTO ȘTIREA TA | „Bucuria de a oferi un zâmbet”, gest mărinimos de Paști în Alba Iulia: O persoană a „ascuns” jucării într-un parc
O persoană anonimă a făcut un gest mărinimos cu ocazia sărbătorilor pascale, la Alba Iulia. Mai exact, a „ascuns” cadouri pentru cei mici într-o zonă din oraș.
Câteva jucării, precum o mașinuță și o păpușă, au fost amplasate într-un copăcel dintr-un parc din oraș.
Persoana a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia alături de mesajul:
„Pentru unii «ieftin», pentru alții «scump», pentru mine bucuria de a oferi un zâmbet! Hristos a Înviat!”, se arată în mesajul publicat.
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Nepăsare fără margini la Alba Iulia: ,,Bolizi” parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii”
Nepăsare fără margini la Alba Iulia: Bolizi parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii” Îndemnul de a fi mai buni de sărbători pare să rămână, pentru unii oameni din Alba Iulia, doar o simplă vorbă. Chiar […]
FOTO ȘTIREA TA | Alarmă pe un salam ieftin într-un Kaufland din Alba Iulia: ,,Deși este la reducere tot are alarma pe el”
Alarmă pe un salam ieftin într-un Kaufland din Alba Iulia: ,,Deși este la reducere tot are alarma pe el” Un salam ieftin, aflat la reducere, într-un Kaufland din Alba Iulia, a atras atenția cumpărătorilor care au trecut pragul supermarketului sâmbătă, 11 aprilie 2026. Deși produsul beneficia de o reducere de 30%, alarma a rămas prinsă […]
FOTO ȘTIREA TA | Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele”: Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș
Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele”: Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș Inconștiența în trafic poate duce la situații periculoase și chiar la accidentări. O astfel de situație a fost surprinsă recent în Alba Iulia, unde doi tineri au fost fotografiați în timp ce se deplasau […]
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”...
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei...
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de...
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare dintre noi un pas mai conștient și mai plin de speranță pe calea Veșniciei”
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare...
Tânăr din Roșia Montană, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este cercetat de oamenii legii
Tânăr din Roșia Montană, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este cercetat de oamenii legii Un tânăr de 29...
VIDEO | SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul mobil
SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
FELICITĂRI de Paște fericit. Modele de MESAJE, URĂRI și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Paști 2026
FELICITĂRI de Paște. Modele de MESAJE de Paște 2026. URĂRI de Paște fericit și SMS-uri pe care le poţi trimite...