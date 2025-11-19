FOTO ȘTIREA TA | Bordură montată greșit, chin pentru locuitorii unui bloc din Alba Iulia: S-a blocat accesul la parcarea subterană: ,,Ce este de făcut în situația asta”
Bordură montată greșit, chin pentru locuitorii unui bloc din Alba Iulia: S-a blocat accesul la parcarea subterană: ,,Ce este de făcut în situația asta”
Lucrările la trotuarul de pe strada Emil Racoviță, din Alba Iulia, le dau bătăi de cap unor locuitori dintr-un bloc, din simplul motiv că accesul la parcarea subterană a devenit imposibil în urma intervențiilor.
Mai exact, bordura de la trotuar a fost montată greșit și necorespunzător, astfel încât șoferii care locuiesc în acel bloc, nu mai pot accesa parcarea subterană. În speranța că situația o să fie rezolvată, un localnic a publicat un mesaj pe o rețea de socializare cu următorul text:
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Liliac rănit, în zona centru din Alba Iulia, ajutat de trecători: ,,El săracul e lovit”
,,Pe strada Emil Racovită bordura la trotuar este greșit montată. Accesul la parcarea subterană este inaccesibil din strada principală. Se poate modifica acum, când încă nu este pus pavajul? Sau ce este de făcut în situația asta?”, se arată în mesajul publicat de bărbat pe o rețea de socializare.
Postarea a stârnit mai multe reacții și comentarii din partea utilizatorilor. Totuși, Municipiul Alba Iulia a oferit un răspuns care ar trebui să rezolve problema localnicilor din zonă: ,,Sesizăm constructorul! Sigur ca se poate modifica!”.
Astfel, cel mai probabil, după ce constructorul urmează să fie notificat cu privire la această problemă, locuitorii din zonă vor avea, din nou, acces la parcarea subterană.
