Rămâi conectat

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Bordură montată greșit, chin pentru locuitorii unui bloc din Alba Iulia: S-a blocat accesul la parcarea subterană: ,,Ce este de făcut în situația asta”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

De

Bordură montată greșit, chin pentru locuitorii unui bloc din Alba Iulia: S-a blocat accesul la parcarea subterană: ,,Ce este de făcut în situația asta”

Lucrările la trotuarul de pe strada Emil Racoviță, din Alba Iulia, le dau bătăi de cap unor locuitori dintr-un bloc, din simplul motiv că accesul la parcarea subterană a devenit imposibil în urma intervențiilor.

Mai exact, bordura de la trotuar a fost montată greșit și necorespunzător, astfel încât șoferii care locuiesc în acel bloc, nu mai pot accesa parcarea subterană. În speranța că situația o să fie rezolvată, un localnic a publicat un mesaj pe o rețea de socializare cu următorul text:

Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Liliac rănit, în zona centru din Alba Iulia, ajutat de trecători: ,,El săracul e lovit”

,,Pe strada Emil Racovită bordura la trotuar este greșit montată. Accesul la parcarea subterană este inaccesibil din strada principală. Se poate modifica acum, când încă nu este pus pavajul? Sau ce este de făcut în situația asta?”, se arată în mesajul publicat de bărbat pe o rețea de socializare. 

Postarea a stârnit mai multe reacții și comentarii din partea utilizatorilor. Totuși, Municipiul Alba Iulia a oferit un răspuns care ar trebui să rezolve problema localnicilor din zonă: ,,Sesizăm constructorul! Sigur ca se poate modifica!”. 

Astfel, cel mai probabil, după ce constructorul urmează să fie notificat cu privire la această problemă, locuitorii din zonă vor avea, din nou, acces la parcarea subterană. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie! Copil pe trotinetă, evitat la limită de un șofer din Drașov, Alba

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 35 de minute

în

21 noiembrie 2025

De

La un pas de tragedie! Copil pe trotinetă, evitat la limită de un șofer din Drașov, Alba Un șofer din Drașov, județul Alba, a publicat pe rețelele de socializare imagini surprinse cu camera de bord, în care un minor aflat pe o trotinetă electrică i-a apărut brusc în fața mașinii, venind cu viteză mare pe […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Liliac rănit, în zona centru din Alba Iulia, ajutat de trecători: ,,El săracul e lovit”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

19 noiembrie 2025

De

Liliac rănit, în zona centru din Alba Iulia, ajutat de trecători: ,,El săracul e lovit” Un liliac rănit a fost descoperit de trecătorii din zona centru din Alba Iulia în cursul zilei de astăzi, 19 noiembrie, în jurul orei 10:00. Doi cetățeni nu au trecut nepăsătoari și au încercat să salveze animalul lovit. La vederea […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO | Un cerșetor cu dizabilități, din Alba Iulia, „vindecat miraculos”. După ce a părăsit intersecția, a renunțat la baston și a urcat la volanul unei mașini

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

18 noiembrie 2025

De

VIDEO | Un cerșetor cu dizabilități, din Alba Iulia, „vindecat miraculos”. După ce a părăsit intersecția, a renunțat la baston și a urcat la volanul unei mașini Un cerșetor din Alba Iulia a fost surprins pe camerele de supraveghere în timp ce mergea sprijinit într-un baston printre mașinile dintr-o intersecție, iar după ce s-a îndepărtat […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 minute

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Actualitateacum 2 ore

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții

Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României

Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Curier Județeanacum 3 ore

Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni

Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat

PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea