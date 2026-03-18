UPDATE FOTO ȘTIREA TA | Bicicletă din noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia aruncată în Bărăbanț pe un câmp: ,,Bătaie de joc”

Bicicletă din noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia aruncată în Bărăbanț pe un câmp: ,,Bătaie de joc”
La câteva zeci de ore de la startul noului sistem de bike-sharing din Alba Iulia una dintre biciclete a fost aruncată și abandonată într-o zonă din Bărăbanț.
Cu toate că de când sistemul a intrat în funcțiune s-a bucurat de un succes răsunător, peste câteva mii de închirieri în total, se pare că nu toți oamenii dau dovadă de responsabilitate și bun-simț. O femeie a observat una dintre biciclete aruncată și abandonată pe un câmp din Bărăbanț.
Pozele au fost publicate pe o rețea de socializare alături de textul:
,,Știu numa sa își bată joc. În Bărăbanț aproape de izvor, aruncată. În Ampoi era o trotineta electrică acum ceva vreme, bătaie de joc”, se arată în mesajul publicat.
Contactat de Ziarul Unirea, Lucian Morgovan, City Manager, a explicat că:
,,Din păcate unii utilizatorii, puțini, nu înțeleg să le folosească într-un mod civilizat. Echipa din teren va recupera bicicleta iar cel care a închiriat-o va fi penalizat conform regulamentului”.
Reamintim că, sistemul de biciclete „Alba Iulia VeloCity” a devenit disponibil începând de 16 martie 2026, iar utilizatorii pot închiria bicicletele zilnic, folosind o aplicație.
Prima oră de folosire este gratuită, iar ulterior tarifele vor crește progresiv, în funcție de durata utilizării.
Bicicletele vor putea fi folosite între orele 06:00 și 23:00, pe baza unui cont creat în aplicație, cu date personale și card bancar valid.
Autoritățile au anunțat și o serie de reguli și sancțiuni pentru returnarea incorectă, deteriorarea bicicletelor sau depășirea timpului maxim de utilizare.
Pentru buna funcționare a sistemului și pentru ca bicicletele să fie disponibile pentru cât mai mulți utilizatori, vă rugăm să respectați regulile de utilizare:
-nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente;
-returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei;
-producerea de daune sau distrugeri atrage sancțiuni, iar conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau anulate;
-în cazul furtului de piese sau biciclete, vor fi notificate autoritățile competente.
,,Prin implementarea sistemului „Alba Iulia VeloCity”, facem împreună un nou pas important spre un oraș mai modern, mai curat și mai prietenos cu oamenii săi. Fiecare kilometru parcurs pe bicicletă înseamnă mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și mai multă energie bună în oraș. Înseamnă străzi mai liniștite, aer mai curat și mai multe zâmbete pe traseu. Alba Iulia continuă astfel să construiască o comunitate în care mișcarea, respectul pentru mediu și grija pentru sănătate devin parte din viața de zi cu zi.”
Program și condiții de utilizare:
Bicicletele pot fi utilizate zilnic, în intervalul 06-00 – 23:00.
Prima oră de utilizare este gratuită pentru ca deplasările scurte prin oraș să fie cât mai ușoare și accesibile.
După depășirea timpului gratuit, tarifele sunt:
- 61 – 90 minute: 2 lei
- 91 – 120 minute: 4 lei
- 121 – 150 minute: 8 lei
- 151 – 180 minute: 12 lei
Tariful crește progresiv pentru utilizările mai lungi, până la 80 lei pentru intervalul 11 – 12 ore.
Utilizarea este simplă și rapidă: cu ajutorul telefonului mobil și prin intermediul aplicației dedicate Nextbike (disponibilă în App Store și Google Play), închirierea se realizează în mai puțin de trei secunde, prin scanarea unui cod QR. Pentru utilizare este necesară crearea unui cont, pe baza următoarelor date: nume, adresă, telefon, e-mail și un card bancar valid. Minorii sub 18 ani pot crea cont doar cu acordul părinților, iar copiii sub 14 ani nu pot utiliza sistemul.
