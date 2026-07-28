FOTO | Andreea Dreghiciu, profesoară la Liceul Tehnologic Aiud, a obținut singura notă de 10 la proba scrisă la Titularizare 2026 în Alba
Andreea Dreghiciu, profesoară la Liceul Tehnologic Aiud, a obținut singura notă de 10 la proba scrisă la Titularizare 2026 în Alba
Singura notă de 10 la proba scrisă în cadrul concursului de Titularizare 2026 în județul Alba a fost obținută de Andreea Elena Dreghiciu, profesoară la Liceul Tehnologic Aiud.
Astfel, Andreea Elena Dreghiciu a obținut nota 10 la proba scrisă, iar mai mult de jumătate dintre candidații ale căror lucrări au fost evaluate au obținut note de cel puțin 7, pragul necesar pentru ocuparea unui post titularizabil, iar procentul de promovare este peste media înregistrată la nivel național.
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,,Andreea Dreghiciu a obținut singurul 10 din județul Alba la Titularizarea 2026!
Liceul Tehnologic Aiud are deosebita bucurie și onoare de a o felicita pe doamna profesor DREGHICIU Andreea, cadru didactic al instituției noastre, pentru rezultatul excepțional obținut la Titularizare 2026.
Doamna profesor a obținut singura notă de 10 din județul Alba. A susținut examenul la disciplina Economic, Administrativ, Poștă.
Această performanță remarcabilă reflectă excelența profesională, competența și dedicarea față de educație și reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate a Liceului Tehnologic Aiud.
Felicitări, doamna profesor DREGHICIU Andreea! Vă dorim mult succes și cât mai multe împliniri profesionale!”, se arată într-un mesaj publicat de Liceul Tehnologic Aiud.
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