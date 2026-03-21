Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a transformat malul Văii Aiudului în rampă de gunoi: ,,Moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele"

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a transformat malul Văii Aiudului în rampă de gunoi: ,,Moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele"

Un bărbat a fost sancționată de autorități după ce nu a ținut cont de mediu sau de regulile de bun simț și a ales să arunce diferite mizerii sau obiecte pe malul Văii Aiudului.

Cazul a fost semnalat pe o rețea de socializare, într-un grup destinat oamenilor din Aiud. Persoana care a publicat mesajul a captat și poze doveditoare pe care le-a atașat: 

,,Locatarii de pe strada Gorunului împânzesc malul Văii Aiudului cu moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele”, se arată în mesaj. 

La scurt timp după postarea publicată pe rețeaua de socializare, Primăria Aiud a transmis că făptașul a fost identificat și că s-a ales cu o amendă de 1.500 de lei.

,,Referitor la postarea de pe Facebook str. Gorunului în fața imobilului cu numărul 72 B. A fost identificat făptașul și sancționat cu amendă în valoare de 1.500 lei”, a explicat Primăria Aiud. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație" în municipiul „smart" Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

21 martie 2026

De

Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație" în municipiul „smart" Alba Iulia La noua Bază Sportivă Micești, un loc care ar trebui să încurajeze mișcarea și respectul pentru un stil de viață sănătos, imaginea aparentă de nou, cochet și primitor este umbrită de mizeria „afișată" la loc de cinste. Gunoaie aruncate la întâmplare, […]

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Factură ,,nesimțită" la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții"

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

19 martie 2026

De

Factură ,,nesimțită" la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții" Locuitorii din Alba plătesc unul dintre cele mai mari prețuri din țară pentru apa consumată, după ce anul 2026 a venit cu o creștere explozivă a tarifelor la apă și canalizare. […]

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

18 martie 2026

De

Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit Motorina premium a ajuns la 9,87 lei pe litru la o benzinărie Rompetrol din Alba Iulia, în timp ce benzina premium se vinde cu 9,51 lei, ieri seară, 17 martie 2026. În același timp, carburanții standard […]

