FOTO ȘTIREA TA | Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a transformat malul Văii Aiudului în rampă de gunoi: ,,Moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele”

Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a transformat malul Văii Aiudului în rampă de gunoi: ,,Moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele”

Un bărbat a fost sancționată de autorități după ce nu a ținut cont de mediu sau de regulile de bun simț și a ales să arunce diferite mizerii sau obiecte pe malul Văii Aiudului.

Cazul a fost semnalat pe o rețea de socializare, într-un grup destinat oamenilor din Aiud. Persoana care a publicat mesajul a captat și poze doveditoare pe care le-a atașat:

,,Locatarii de pe strada Gorunului împânzesc malul Văii Aiudului cu moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele”, se arată în mesaj.

La scurt timp după postarea publicată pe rețeaua de socializare, Primăria Aiud a transmis că făptașul a fost identificat și că s-a ales cu o amendă de 1.500 de lei.

,,Referitor la postarea de pe Facebook str. Gorunului în fața imobilului cu numărul 72 B. A fost identificat făptașul și sancționat cu amendă în valoare de 1.500 lei”, a explicat Primăria Aiud.

