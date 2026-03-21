FOTO ȘTIREA TA | Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a transformat malul Văii Aiudului în rampă de gunoi: ,,Moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele”
Un bărbat a fost sancționată de autorități după ce nu a ținut cont de mediu sau de regulile de bun simț și a ales să arunce diferite mizerii sau obiecte pe malul Văii Aiudului.
Cazul a fost semnalat pe o rețea de socializare, într-un grup destinat oamenilor din Aiud. Persoana care a publicat mesajul a captat și poze doveditoare pe care le-a atașat:
,,Locatarii de pe strada Gorunului împânzesc malul Văii Aiudului cu moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele”, se arată în mesaj.
La scurt timp după postarea publicată pe rețeaua de socializare, Primăria Aiud a transmis că făptașul a fost identificat și că s-a ales cu o amendă de 1.500 de lei.
,,Referitor la postarea de pe Facebook str. Gorunului în fața imobilului cu numărul 72 B. A fost identificat făptașul și sancționat cu amendă în valoare de 1.500 lei”, a explicat Primăria Aiud.
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO-ȘTIREA TA | Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație” în municipiul „smart” Alba Iulia
Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație” în municipiul „smart” Alba Iulia La noua Bază Sportivă Micești, un loc care ar trebui să încurajeze mișcarea și respectul pentru un stil de viață sănătos, imaginea aparentă de nou, cochet și primitor este umbrită de mizeria „afișată” la loc de cinste. Gunoaie aruncate la întâmplare, […]
FOTO ȘTIREA TA | Factură ,,nesimțită” la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții”
Factură ,,nesimțită” la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții” Locuitorii din Alba plătesc unul dintre cele mai mari prețuri din țară pentru apa consumată, după ce anul 2026 a venit cu o creștere explozivă a tarifelor la apă și canalizare. […]
FOTO ȘTIREA TA | Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit
Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit Motorina premium a ajuns la 9,87 lei pe litru la o benzinărie Rompetrol din Alba Iulia, în timp ce benzina premium se vinde cu 9,51 lei, ieri seară, 17 martie 2026. În același timp, carburanții standard […]
CALENDARUL de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027, în consultare publică
CALENDARUL de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027, în consultare publică Ministerul...
Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii
Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii...
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, memoriu adresat conducerii României, privind ,,problemele grave cu care se confruntă Țara Moților, cu predilecție Valea Arieșului”
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, memoriu adresat conducerii României, privind ,,problemele grave cu care se confruntă Țara Moților, cu predilecție Valea...
VIDEO | De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa
De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa Un nou produs pe bază...
VIDEO | O barză, vestitorul primăverii, s-a întors la cuibul său Cugir. O localnică a botezat-o Evelin
O barză, vestitorul primăverii, s-a întors la cuibul său Cugir. O localnică a botezat-o Evelin Primăvara își intră tot mai...
FOTO | Performanță deosebită pentru Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Dragoș Aldea, locul I la etapa județeană a olimpiadei de Limba Engleză și calificare în faza națională
Performanță deosebită pentru Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Dragoș Aldea, locul I la etapa județeană a olimpiadei de...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității...