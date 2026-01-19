Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Alba Iulia, patinoar pentru pietoni și mașini: Trotuarele și parcările din municipiu, acoperite de gheață, adevărat pericol pentru cetățeni

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Alba Iulia, patinoar pentru pietoni și mașini: Trotuarele și parcările din municipiu, acoperite de gheață, adevărat pericol pentru cetățeni

Alba Iulia s-a transformat odată cu topirea zăpezii după câteva zile însorite, dar cu ierni geroase într-un adevărat patinoar. Locuitorii din Alba Iulia continuă ,,lupta” cu iarna grea, iar după cantitățile mari de zăpadă căzute și problemele cu deszăpezirea, un alt pericol a apărut pe străzi: gheața care s-a format pe trotuare și în parcări.

Mai mulți cititori ziarulunirea.ro au trimis pe adresa redacției imagini cu patinoarul format pe foarte multe străzi. Oamenii spun că nu se pot deplasa nici pe jos, dar nici cu mașinile.

,,În special în zona de centru la AJEPIS, Poșta Română, unul din cele mai frecventate locuri din oraș, mai ales în prima parte a zilei.

Nu reușim să ieșim cu mașinilor din parcare sau să ne putem deplasa ca și pietoni din cauza ghețușului format.

Nu s-a deszăpezit, ne distrugem mașinile”, a scris un cititor.

