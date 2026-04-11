FOTO ȘTIREA TA | Alarmă pe un salam ieftin într-un Kaufland din Alba Iulia: ,,Deși este la reducere tot are alarma pe el”

Alarmă pe un salam ieftin într-un Kaufland din Alba Iulia: ,,Deși este la reducere tot are alarma pe el”

Un salam ieftin, aflat la reducere, într-un Kaufland din Alba Iulia, a atras atenția cumpărătorilor care au trecut pragul supermarketului sâmbătă, 11 aprilie 2026.

Deși produsul beneficia de o reducere de 30%, alarma a rămas prinsă pe salam. Mai exact, prețul inițial era de 25,99 lei, iar după reducere a ajuns la 18,19 lei.

Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis redacției mai multe imagini cu produsul plasat la raionul destinat articolelor aflate la reducere. Fotografiile au fost însoțite de mesajul: „Deși este la reducere, tot are alarma pe el.”

