FOTO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat pe Calea Moților, la Micești

Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat pe Calea Moților, la Micești

Un accident rutier a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 18.30, pe Calea Moților, în cartierul Micești din Alba Iulia.

Imaginile au fost surprinse de un alt participant la trafic și postate pe rețeaua de socializare Facebook.

Din primele informații, în evenimentul rutier ar fi implicate două autoturisme.

Potrivit martorilor, este vorba despre o tamponare care a avut loc din cauza neacordării de prioritate, dar și a condițiilor meteo.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI