FOTO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat pe Calea Moților, la Micești
Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat pe Calea Moților, la Micești
Un accident rutier a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 18.30, pe Calea Moților, în cartierul Micești din Alba Iulia.
Imaginile au fost surprinse de un alt participant la trafic și postate pe rețeaua de socializare Facebook.
Din primele informații, în evenimentul rutier ar fi implicate două autoturisme.
Potrivit martorilor, este vorba despre o tamponare care a avut loc din cauza neacordării de prioritate, dar și a condițiilor meteo.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Urs semnalat la Dobra, în comuna Șugag: Moș Martin a fost filmat de localnici
Urs semnalat la Dobra, în comuna Șugag: A fost filmat de localnici Un urs a fost semnalat sâmbătă seara, în jurul orei 19.00, la Dobra, în comuna Șugag. Animalul a fost filmat de localnici. Imaginile au fost surprinse de localnici care au trimis videoclipul pe adresa redacției ziarulunirea.ro: ”Noua apariție în Dobra, comuna Șugag, Alba, […]
VIDEO ȘTIREA TA | Un nou incident periculos la trecerea cu calea ferată de pe Mărășești: O mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR
Un nou incident periculos la trecerea cu calea ferată de pe Mărășești: O mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR Un nou incident periculos a avut loc luni după-masa la trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia, spre șoseaua de centură, unde o mașină a fost prinsă și blocată […]
VIDEO ȘTIREA TA | Vulpe surprinsă cu o pisică în gură, în Cetatea Alba Carolina: Cumătra vulpe se plimba nestingherită cu prada după ea, fără să îi pese de prezența umană
O vulpe a fost surprinsă cu o pisică în gură, în Cetatea Alba Carolina: Cumătra vulpe se plimba nestingherită cu prada după ea, fără să îi pese de prezența umană Întâmplare inedită vineri noaptea în Cetatea Alba Carolina, unde o vulpe a fost surprinsă, în zona dintre cele două catedrale, cu o pisică în gură. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Calendarul plăților sociale din septembrie 2025: Schimbările pentru mame, șomeri și pensionari. Câți bani vor primi după reținerea CASS
Calendarul plăților sociale din septembrie 2025: Schimbările pentru mame, șomeri și pensionari. Câți bani vor primi după reținerea CASS Agenția...
Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii”
Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii...
Știrea Zilei
Aiudeanul Sergiu Pașca revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Aiudeanul care revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat Sergiu Pașca țesut cerebral uman în laborator O realizare fără precedent...
VIDEO | Accident MORTAL pe DN 1 E60: COD ROȘU de intervenție după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat la Dumbrava. Intervin 2 elicoptere SMURD și peste 10 autospeciale
Accident MORTAL pe DN 1 E60: COD ROȘU de intervenție după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat...
Curier Județean
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru...
FOTO | Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor
Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
31 august: Ziua Limbii Române
31 august: Ziua Limbii Române Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!
Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...