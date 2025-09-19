FOTO ȘTIREA TA | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona bisericuței de lemn din Cetate
ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona bisericuței de lemn din Cetate
Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, în jurul orei 10.30, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în zona bisericuței de lemn din Cetate.
Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, au declarat pentru ziarulunirea.ro reprezentanții IPJ Alba.
Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii incidentului.
