FOTO | Stagiu de pregătire finalizat de cursanții Salvaspeo Alba în județul Bihor. Exercițiu final de 7 ore în Peștera Meziad: „Efort și dedicare deosebite”
Stagiu de pregătire finalizat de cursanții Salvaspeo Alba în județul Bihor. Exercițiu final de 7 ore în Peștera Meziad
Zece cursanți din serviciile Serviciul Public Judetean Salvamont Alba, Bihor, Brașov, Cluj și Dâmbovița au absolvit nivelul de Tehnician Salvaspeo, în cadrul Școlii Naționale Salvaspeo, desfășurat în localitatea Roșia, județul Bihor, în perioada 5-12 octombrie.
Cursanții au participat la 7 zile de pregătire, dintre care, 4 zile la faleza de la Peștera Vacii – Cheile Albioarei și 3 zile în subteran în: Peștera Vacii – Cheile Cutilor, Peștera Stanu Cerbului, Peștera Stanu Cerbului, Peștera Meziad.
Exercițiul final a avut loc la Peștera Meziad unde au participat și zeci de salvatori speologi din Alba, Bihor și Cluj. Traseul a avut o lungime de 1.150 de metri, misiunea având o durată de 7 ore. Multiple ateliere tehnice pentru transportul tărgii, asistență medicală pentru victimă, comunicații prin fir telefonic și fibră optică, au fost printre activitățile desfășurate.
,,Mulțumim tuturor participanților pentru efortul și dedicarea deosebită! Ne revedem curând în peșteri și avene, la următoarele exerciții!”, a transmis Salvaspeo România pe o rețea de socializare.
