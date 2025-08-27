FOTO | ,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”
,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”
Secția Română sărbătorește în acest an Ziua Asociației Internaționale a Polițiștilor (IPA) Romania prin organizarea unui eveniment intitulat „Ștafeta Unității IPA” prin care membrii acesteia străbat de la un capăt la altul frumosul traseu Via Transilvanica, cu lungimea de 1.400 km, de la nord spre sud.
Startul s-a dat pe 03.08.2025 de la Mănăstirea Putna și se va încheia pe 31.08.2025 (Ziua IPA România) la Drobeta Turnu-Severin.
Via Transilvanica trece prin 10 județe și pe raza fiecărui județ sunt formate echipe de alergători/bicicliști membri IPA ai regiunilor din acel județ sau chiar din alte județe, care vor străbate traseul conform calendarului stabilit. La granița fiecărui județ/traseu se va preda ștafeta care va fi reprezentată de un tub cilindric din lemn gravat cu sigla IPA și drapelul tricolor.
Pe fiecare segment/județ va fi desemnat un coordonator de către regiunile IPA din zonă, pentru zona județului Alba fiind desemnat Marius Savonea, președintele Regiunii 2 Alba.
Via Transilvanica va fi „Drumul care unește”!
Fiecare participant va fi primi din partea IPA, diploma oficială iar cele mai active echipe/regiuni vor fi recompensate cu premii speciale.
Traseele vor fi străbătute/parcurse doar pe timpul zilei de echipe de minim 5 persoane.
Timp de 3 zile, în perioada 19-21 august 2025, Asociația Internațională a Polițiștilor, Secția Română – Regiunea 2 Alba Jandarmi, a coordonat desfășurarea „Ștafetei Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” din judetul Alba, pe traseul Valea Lunga – Blaj – Secasel – Alba Iulia – Râpa Roșie – Sebes – Pianu de Sus – Cugir – Ciungu Mare(Hunedoara).
Ștafeta a fost preluată în data de 18 august, de către IPA 2 Alba de la IPA 2 Sibiu, prin coordonatorul traseului, președinte Marius Savonea, împreună cu staff-ul tehnic, în fața bornei Via Transilvanica de lângă Primăria Valea Lunga, unde am fost așteptați de primarul localității. ,,În data de 19 august, alături de colegii de la IPA 3 Alba și voluntari inimoși de la Running&Cycling Club Blaj, bicicliști și alergatori, am dat startul traseului din judetul Alba de la Valea Lungă până la Ciungu Mare Hunedoara, unde în data de 21 august am predata ștafeta colegilor de la IPA 3 Hunedoara. Pe parcursul traseului s-au adăugat colegi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, I.S.U. și I.P.J.Alba și voluntari din diverse localitati.
Dorim să adresăm mulțumiri Inspectoratului de Jandarmi al Județului.Alba, Salvamont Alba pentru sprijin, staff- ului IPA 2 Regiunea Alba pentru implicare și organizare, precum și tuturor participanților fără de care nu puteam duce la bun sfârșit această experiență fantastică”, a transmis Marius Savonea – președintele IPA 2 Alba.
Constantin PREDESCU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion
Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion Un accident cumplit a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 16.30, pe DN 76. Un bărbat a decedat după impactul mortal dintre două mașini, un autocamion și o autoutilitară. Pompierii Secției Brad și cei […]
FOTO | A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba
A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba Profesorii și-au continuat, miercuri, 27 august 2025, acțiunile de protest în fața Ministerului Educației, marcând a 19-a zi consecutivă de pichetare. În fața ministerului s-au adunat peste 500 de protestatari. La protestul de miercuri, 27 august 2025, au participat și profesori […]
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing Primăria Alba Iulia a lansat, în 22 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de încheiere a unui acord-cadru pentru furnizarea de servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing „Alba Iulia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților și pensionare la 65 de ani din 2040, după protestele din justiție
Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților...
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire. Cseke Attila: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să ceri autorizație pentru orice coteț”
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să...
Știrea Zilei
FOTO | Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion
Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion...
FOTO | ,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”
,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește” Secția Română...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O...
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...