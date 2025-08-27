FOTO | ,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”

,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”

Secția Română sărbătorește în acest an Ziua Asociației Internaționale a Polițiștilor (IPA) Romania prin organizarea unui eveniment intitulat „Ștafeta Unității IPA” prin care membrii acesteia străbat de la un capăt la altul frumosul traseu Via Transilvanica, cu lungimea de 1.400 km, de la nord spre sud.

Startul s-a dat pe 03.08.2025 de la Mănăstirea Putna și se va încheia pe 31.08.2025 (Ziua IPA România) la Drobeta Turnu-Severin.

Via Transilvanica trece prin 10 județe și pe raza fiecărui județ sunt formate echipe de alergători/bicicliști membri IPA ai regiunilor din acel județ sau chiar din alte județe, care vor străbate traseul conform calendarului stabilit. La granița fiecărui județ/traseu se va preda ștafeta care va fi reprezentată de un tub cilindric din lemn gravat cu sigla IPA și drapelul tricolor.

Pe fiecare segment/județ va fi desemnat un coordonator de către regiunile IPA din zonă, pentru zona județului Alba fiind desemnat Marius Savonea, președintele Regiunii 2 Alba.

Via Transilvanica va fi „Drumul care unește”!

Fiecare participant va fi primi din partea IPA, diploma oficială iar cele mai active echipe/regiuni vor fi recompensate cu premii speciale.

Traseele vor fi străbătute/parcurse doar pe timpul zilei de echipe de minim 5 persoane.

Timp de 3 zile, în perioada 19-21 august 2025, Asociația Internațională a Polițiștilor, Secția Română – Regiunea 2 Alba Jandarmi, a coordonat desfășurarea „Ștafetei Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” din judetul Alba, pe traseul Valea Lunga – Blaj – Secasel – Alba Iulia – Râpa Roșie – Sebes – Pianu de Sus – Cugir – Ciungu Mare(Hunedoara).

Ștafeta a fost preluată în data de 18 august, de către IPA 2 Alba de la IPA 2 Sibiu, prin coordonatorul traseului, președinte Marius Savonea, împreună cu staff-ul tehnic, în fața bornei Via Transilvanica de lângă Primăria Valea Lunga, unde am fost așteptați de primarul localității. ,,În data de 19 august, alături de colegii de la IPA 3 Alba și voluntari inimoși de la Running&Cycling Club Blaj, bicicliști și alergatori, am dat startul traseului din judetul Alba de la Valea Lungă până la Ciungu Mare Hunedoara, unde în data de 21 august am predata ștafeta colegilor de la IPA 3 Hunedoara. Pe parcursul traseului s-au adăugat colegi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, I.S.U. și I.P.J.Alba și voluntari din diverse localitati.

Dorim să adresăm mulțumiri Inspectoratului de Jandarmi al Județului.Alba, Salvamont Alba pentru sprijin, staff- ului IPA 2 Regiunea Alba pentru implicare și organizare, precum și tuturor participanților fără de care nu puteam duce la bun sfârșit această experiență fantastică”, a transmis Marius Savonea – președintele IPA 2 Alba.

Constantin PREDESCU

