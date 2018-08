FOTO: Sportul Petrești a câștigat, în premieră, Supercupa AJF Alba, după o finală dominată cu CS Ocna Mureș!

Sportul Petrești a câștigat în premieră Supercupa AJF Alba, scor 4-2 (1-0), la Vințu de Jos, cu CS Ocna Mureș, echipa ce a promovat sezonul trecut în Liga a 3-a.

Trupa lui Doru Oancea a încheiat cu brio o săptămână încărcată, miercuri jucând cu Metalurgistul Cugir în Cupa României, 0-3 pe propriul teren, fiind întâia oară în istoria competiției în care trofeul județean este adjudecat de o formație din categoria inferioară. Sportul Petrești a dovedit forță, confirmând că este principala pretendentă la promovarea din Liga a IV-a în stagiunea ce urmează, în vreme ce CS Ocna Mureș afișează destule probleme în perspectiva revenirii în eșalonul terț, care debutează în acest weekend, un moment important al jocului fiind ratarea uriașă a lui S. Șimandi (în prima repriză, la scorul de 0-1).

*Raul Buligă – MVP-ul meciului!

Raul Buligă, marcatorul ultimului gol al confruntării, a fost desemnat MVP-ul Supercupei AJF Alba, tânărul mijlocaș al petreștenilor fiind un jucător ce a impresionat prin travaliul din teren, premiul fiind acordat la concurență cu coechipierul său Paul Muntean. La Vințu de Jos, trupa lui Doru Oancea a dat recital, conducând în permanență ostilitățile, revanșându-se pentru sezonul trecut, când „Soda” a tranșat Liga a IV-a. Astfel Sportul Petrești și-a adjudecat două din trofeele județene, Cupa și Supercupa AJF Alba, rupând tradiția acestei competiții câștigată mereu de echipa din categoria superioară, Dan Comșa fiind la a 8-a medalie cucerită în ultimii trei ani. Au marcat P. Muntean (33, penalty), Rahovean (47), D. Ianc (72, penalty), Buligă (75), respectiv A. Gherman (62), Val. Drăgan (79)

*Doru Oancea – iarăși dublă județeană

„A fost o victorie meritată, după o partidă cu doue reprize diametral opuse. În primul mitan CS Ocna Mureș ne-a pus probleme, însă în actul secund am ridicat nivelul prestației noastre, am marcat din faze fixe lucrate și putem spune că ne-am impus de justețe. Sunt bucuros pentru acest nou trofeu, unul care ne oferă moral în perspectiva stagiunii viitoare„, a precizat Doru Oancea, antrenorul câștigătoarei. Sub comanda sa, Sportul Petrești are la activ două trofee județene, Cupa României și Supercupa AJF Alba, cucerite în această vară, număr egal pentru antrenor cu cel de anul trecut când a reușit, cu Șurianu Sebeș, eventul județean.

Dacă anul trecut Supercupa AJF Alba nu s-a disputat (Șurianu Sebeș – event județean), în precedentele ediții de fiecare dată câștig de cauză a avut formația din Liga a 3-a: Europa Alba Iulia (2012, 5-1 cu Arena Alba Iulia), Metalurgistul Cugir (2013, 4-0 cu Performanța Ighiu), Industria Galda de Jos (2014, 3-1 după prelungiri cu Inter Ciugud) – toate pe “Cetate”, Performanța Ighiu (2015, 1-0 la Galtiu cu Mureșul Vințu) și Mureșul Vințu (2016, 6-3 cu Viitorul Sântimbru, la Galda de Jos).

*A. Samoilă, al treilea trofeu!

Pe teren a fost Andrei Samoilă (Sportul Petrești), ce a pus mâna pentru a treia oară pe trofeu după cele cu Europa Alba Iulia (2012) și Mureșul Vințu (2016) – un record județean. Coechipierii săi D. Ianc (din a a patra încercare, după cele cu Performanța Ighiu și Mureșul Vințu) și Javla (absent motivat, banderola fiind preluată de D. Ianc) au mai câștigat acum doi ani cu formația vințeană.