5-6 septembrie 2026 | Alertă aeriană în Tulcea: Ținte detectate în apropierea graniței cu Ucraina

Noapte de alertă în nordul județului Tulcea. Sâmbătă, 5 septembrie, la ora 23.40, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ținte aeriene care evolua în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute imediat în stare de alertă. Pentru intervenție au fost pregătite două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, precum și un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. La ora 00.10, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00.42, după aproximativ o oră de la detectarea grupului de ținte.

sursa: Ministerul Apărării Naționale

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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