FOTO | Sorin Cazacu (CSU Alba Iulia), vicecampion european la împins din culcat: Performanță deosebită la întrecerea continentală din Malta

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

De

Sorin Cazacu (CSU Alba Iulia), vicecampion european la împins din culcat

Sorin Cazacu (52 de ani), sportiv legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a cucerit titlul de vicampion european la categoria +120 de kilograme la Campionatul European de Împins din Culcat desfășurat în Malta.

Citește și: FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta

„La acest campionat am reușit să câștig medalia de argint, devenind vicecampion european cu 240 kg ridicate, la egalitate cu locul 1, diferența fiind făcuta de doar 50 grame la greutatea corporală!”, a explicat Sorin Cazacu într-o postare în mediul online.

Titlul de campion european a fost obținut de un sportiv din Ungaria.

Sorin Cazacu este antrenat la CSU Alba Iulia de Ovidiu Pănăzan.

„A fost un concurs foarte puternic, bătălia pentru primele 3 locuri fiind dusă pana la ultima încercare! Mulțumesc în mod deosebit Bunului Dumnezeu că la peste 52 de ani înca mai pot să reprezint țara cu mândrie!”, a ami spus Sorin Cazacu. 

