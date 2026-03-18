FOTO | Sophie Dahinten, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, calificare la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană: ,,Orice limbă învățată este ca o fereastră spre o nouă cultură”

Sophie Dahinten, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, calificare la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană: ,,Orice limbă învățată este ca o fereastră spre o nouă cultură”
Eleva Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, Sophie Dahinten, va reprezenta județul Alba la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană modernă, care se va desfășura la Suceava.
În prezent elevă în clasa a X-a, la profilul Matematică-Informatică, Sophie se remarcă prin pasiunea sa pentru limbile moderne, cultivată încă de la o vârstă fragedă. Parcursul său este marcat de performanțe notabile, cel mai important moment fiind obținerea locului I la faza națională a Olimpiadei de Limba Germană, încă din clasa a VII-a.
Rezultatele sale reflectă nu doar talentul lingvistic, ci și seriozitatea și munca susținută depusă de-a lungul anilor alături de profesorii care au îndrumat-o. În pragul unei noi provocări, Sophie privește cu încredere participarea la competiția de la Suceava.
„Orice limbă învățată este ca o fereastră spre o nouă cultură”, mărturisește eleva, subliniind motivația care o ghidează în parcursul său educațional.
