FOTO | Șofer depistat conducând cu viteza de 192 km/h pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Ce sancțiune a primit
Șofer depistat conducând cu viteza de 192 km/h pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva
În weekend-ul 7-8 februarie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat activități în scopul creșterii gradului de disciplină rutieră pe tronsoanele aflate în competență.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 250 de autovehicule și au aplicat 230 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 137.000 lei.
Totodată, au fost reținute 13 permise de conducere, pentru abateri privind circulația pe drumul public, pentru depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h, pentru nerespectarea regulilor privind depășirea și pentru neportul centurii de siguranță.
De asemenea, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor tehnice constatate.
Un conducător auto în vârstă de 43 de ani, din județul Cluj, a fost depistat circulând cu viteza de 192 km/h pe un sector de drum cu limită de 130 km/h.
Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,50 lei, conform O.U.G. nr. 195/2002, iar dreptul acestuia de a conduce pe drumurile publice a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.
Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă acțiunile pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru protejarea vieții tuturor participanților la trafic.
sursa: IPJ Sibiu
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore e nivelul minim european”
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore e nivelul minim european” Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 9 februarie 2026, că, din punctul său de vedere, nu este posibil ca profesorii să revină la norma […]
Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat
Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat Profesorul Cristian Păun susține că relansarea economică reală nu se face prin subvenții și ajutoare de stat, ci prin lăsarea mai […]
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să dăm pe concedii fictive”
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să dăm pe concedii fictive” Motivele pentru care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, dar și de ce au fost introduse excepții de la această regulă au fost explicate recent de Ministrul Sănătății, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore e nivelul minim european”
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu...
Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat
Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să...
Știrea Zilei
VIDEO | O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la Tărtăria
O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la...
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor...
Curier Județean
FOTO | Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri și dotări moderne
Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri...
VIDEO | Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii în Alba Iulia
Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...