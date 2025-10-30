FOTO | Sindicaliștii FSE „Spiru Haret” Alba au protestat împotriva măsurilor guvernamentale: „Austeritatea nu doar dăunează economiei – ea distruge și educația!”

Membrii FSE „Spiru Haret” Alba, prezenți la protestul național din București: „Austeritatea nu doar dăunează economiei – ea distruge și educația!”

Peste 50 de membri ai Uniunii Teritoriale FSE „Spiru Haret” Alba au participat la protestul național din 29 octombrie 2025, alături de alte zeci de mii de angajați din educație, cerând abrogarea prevederilor din Legea nr. 141/2025 care au dus la scăderi salariale, creșterea normelor didactice și comasări forțate ale unităților școlare.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” atrage atenția asupra efectelor devastatoare ale austerității asupra sistemului de învățământ, subliniind că măsurile fiscal-bugetare recente nu doar afectează economia, ci „distrug educația”.

Protestatarii au semnalat și degradarea nivelului de trai, cauzată de creșterea costurilor la alimente, energie și locuire, în timp ce salariile au rămas mult în urma inflației. România are în prezent cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din Uniunea Europeană, ceea ce amplifică tensiunile sociale și afectează calitatea actului educațional.

Liderul sindical Bogdan Petru Cârcoană a transmis că federația solicită deblocarea posturilor din unitățile de învățământ, avertizând că, în lipsa unor măsuri urgente, multe școli și grădinițe riscă să se confrunte cu probleme grave de funcționare.

Redăm mai jos comunicatul de presă transmis:

Austeritatea nu doar dăunează economiei – ea distruge și educația!

50 de membri ai Uniunii Teritoriale FSE „SPIRU HARET” Alba au participat la protestul național din data de 29 Octombrie 2025, organizat de cele patru mari confederații sindicale (Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România și Confederația Sindicală Națională Meridian).

Am solicitat, alături de colegii din sistemul de învățământ, abrogarea imediată a măsurilor anti-educație cuprinse în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și a actelor subsecvente, care au generat haos în unitățile de învățământ și nemulțumire în rândul salariaților, prin:

● Creșterea cu 2-4 ore săptămânal a normei didactice de predare pentru cadrele didactice, fără nicio compensare salarială – din contră, salariile multora dintre colegii noștri au scăzut începând cu 1 septembrie;

● Comasarea forțată a unităților de învățământ și majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari la clasă/grupă, generând dificultăți de acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate și subminând calitatea actului didactic individualizat;

● Reducerea cu peste 50% a tarifului utilizat pentru remunerarea activității efectuate în regim de „plată cu ora”, descurajând acoperirea posturilor la disciplinele deficitare;

● Limitarea degrevărilor pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control la cel mult jumătate din norma didactică, sufocând managementul școlar.

Cei peste 30.000 de protestatari au vrut, prin această acțiune de protest, să atragă atenția și asupra situației economice și sociale tot mai dificile, marcată de venituri insuficiente pentru un trai decent, condiții de muncă precare și o pierdere constantă a puterii de cumpărare.

Costul vieții (alimente, energie, locuire) a crescut accelerat, mai ales dupa masurile guvernamentale de crestere a TVA si liberalizarea speculativă a energiei electrice, în timp ce salariile au rămas mult în urma inflației.

Daca ne uitam pe date actuale, România înregistrează cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din Uniunea Europeană – 19% dintre salariați sunt considerați lucrători săraci (față de media UE de 9%), adică persoane care, deși muncesc, nu câștigă suficient pentru a-și acoperi nevoile de bază.

De asemenea, am solicitat sprijinul Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ pentru deblocarea posturilor de îngrijitoare grădiniță si bucatărese, solicitare care a ajuns la Ministerul Educației și Cercetării. În condițiile în care Ministerul nu va debloca printr-un memorandum concursurile, riscăm să ne trezim cu probleme majore în mai multe unități de învățământ.

Bogdan Petru Cârcoană

Președinte

