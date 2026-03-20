FOTO | Sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști, organizată de IPJ Alba: 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei
FOTO | Sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști, organizată de IPJ Alba: 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei
Polițiștii din Alba au organizat vineri, 20 martie 2026, o sesiune de pregătire sportivă pentru tinerii din județ care vor să urmeze o carieră în Poliție, în cadrul Zilei Poliției Române.
La activitate au participat 14 tineri, posibil viitori candidați, care au avut ocazia să se familiarizeze cu cerințele probei sportive din cadrul admiterii în instituțiile de învățământ ale MAI.
Potrivit IPJ Alba, în cadrul activităților dedicate Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin grija Biroului Pregătire Profesională, a organizat astăzi, 20 martie 2026, o sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști.
La activitate au participat 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei sportive, etapă esențială în cadrul examenelor de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.
Prin organizarea acestui traseu de pregătire sportivă, ne-am propus să îi sprijinim pe viitorii candidați la sesiunile de admitere.
Îi felicităm pe toți participanții pentru implicare, determinare și pentru primul pas făcut către o carieră în slujba comunității, se mai arată în comunicatul transmis de IPJ Alba.
FOTO | Sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști, organizată de IPJ Alba: 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei
FOTO | Sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști, organizată de IPJ...
