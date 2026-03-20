FOTO | Sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști, organizată de IPJ Alba: 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei

Potrivit IPJ Alba, în cadrul activităților dedicate Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin grija Biroului Pregătire Profesională, a organizat astăzi, 20 martie 2026, o sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști.

La activitate au participat 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei sportive, etapă esențială în cadrul examenelor de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Prin organizarea acestui traseu de pregătire sportivă, ne-am propus să îi sprijinim pe viitorii candidați la sesiunile de admitere.

Îi felicităm pe toți participanții pentru implicare, determinare și pentru primul pas făcut către o carieră în slujba comunității, se mai arată în comunicatul transmis de IPJ Alba.

