Curier Județean

FOTO | Sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști, organizată de IPJ Alba: 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii din Alba au organizat vineri, 20 martie 2026, o sesiune de pregătire sportivă pentru tinerii din județ care vor să urmeze o carieră în Poliție, în cadrul Zilei Poliției Române. 

La activitate au participat 14 tineri, posibil viitori candidați, care au avut ocazia să se familiarizeze cu cerințele probei sportive din cadrul admiterii în instituțiile de învățământ ale MAI.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul activităților dedicate Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin grija Biroului Pregătire Profesională, a organizat astăzi, 20 martie 2026, o sesiune de pregătire sportivă dedicată tinerilor din județul Alba care își doresc să devină polițiști. 

La activitate au participat 14 tineri care s-au familiarizat cu cerințele probei sportive, etapă esențială în cadrul examenelor de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Prin organizarea acestui traseu de pregătire sportivă, ne-am propus să îi sprijinim pe viitorii candidați la sesiunile de admitere. 

Îi felicităm pe toți participanții pentru implicare, determinare și pentru primul pas făcut către o carieră în slujba comunității, se mai arată în comunicatul transmis de IPJ Alba.

Curier Județean

VIDEO | CONCEDIERI în administrație: Primari și funcționari din primării din Alba, convocați de Prefectură la o întâlnire de lucru. „Reducerea cu siguranță va fi făcută, impactul este calculat”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 secunde

în

20 martie 2026

De

VIDEO | CONCEDIERI în administrație: Primari și funcționari din primării din Alba, convocați de Prefectură la o întâlnire de lucru. „Reducerea cu siguranță va fi făcută, impactul este calculat” Ordonanța 7 își va produce efectele în Alba, a anunțat prefectul Nicolae Albu la finalul unei întâlniri cu primari și funcționari din primării din județ. Întâlnirea […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.03.2026-29.03.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 martie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.03.2026-29.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A, Strada A-III-A, Strada A-IV-A […]

Citește mai mult

Curier Județean

Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare  al municipiului Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 martie 2026

De

Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare  al municipiului Alba Iulia Aleșii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia – post-mortem halterofilului Andrei Socaci. Citește și: FOTO | A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru […]

Citește mai mult