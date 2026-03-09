FOTO | Serbare de 8 Martie 2026 de vis la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Muzică, flori și oaspeți de seamă

Serbare de 8 Martie 2026 de vis la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Muzică, flori și oaspeți de seamă

Povestea primăverii scrisă pe chipuri argintii. Muzică, flori și oaspeți de seamă: Așa s-a sărbătorit 8 Martie 2026 la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia.

„Atmosferă de sărbătoare, zâmbete și multe flori, astăzi (n.a. luni, 9 martie 2026), la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, beneficiarii și personalul instituției au organizat un eveniment special dedicat doamnelor, onorat de prezența reprezentanților Primăriei Municipiului Alba Iulia și a altor colaboratori.

Punctul central al sărbătorii a fost programul artistic susținut de grupul de seniori al căminului, sugestiv intitulat „Optimiștii”. Aceștia au demonstrat că vârsta este doar un număr, oferind un spectacol emoționant de muzică și poezie.

Repertoriul, pregătit cu multă dăruire, a adus bucurie în ochii celor prezenți, celebrând rolul esențial al femeii, mamă, bunică și stâlp al familiei.

De asemenea , pe scena sălii de festivități a urcat artistul Gino (Gheorghe Berghian), care a ales atent piesele ce au bucurat de-a lungul anilor publicul feminin.

Bunicii au fost încântați și de un grup de dansatoare, eleve ale Colegiului Național HCC din Alba Iulia.

Evenimentul a fost și un prilej de a recunoaște parteneriatul solid dintre instituție și administrația locală, reiterând angajamentul municipalității de a îmbunătăți calitatea vieții pentru persoanele de vârsta a treia și de a sprijini inițiativele care combat singurătatea și promovează îmbătrânirea activă.

Sărbătoarea s-a încheiat cu îmbrățișări, flori și promisiunea că astfel de momente vor continua să lumineze cotidianul bunicilor noștri. Dincolo de spectacol, ziua de astăzi a fost o lecție vie de demnitate și bucurie, demonstrând că, atunci când suntem împreună, primăvara înflorește mai întâi în suflet și abia apoi în calendar”, au transmis reprezentanții Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia.

