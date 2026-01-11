FOTO | Șeful Companiei de Drumuri și Autostrăzi, Cristian Pistol: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț”

Șeful Companiei de Drumuri și Autostrăzi, Cristian Pistol: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț”

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că, duminică, 11 ianuarie 2026, în ultimele 12 ore, nu au fost închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale din cauza fenomenelor meteorologice, însă siguranța participanților la trafic este mai importantă decât menținerea drumurilor deschise cu orice preț.

„Am început ziua în dispeceratul CNAIR, unde am verificat personal starea drumurilor din zonele aflate sub avertizări de ninsori, ger și viscol.

Nu am avut și nu avem acum închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale, din cauza fenomenelor meteorologice în ultimele 12 ore. Însă prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț.

Am transmis o directivă clară colegilor din teritoriu: Acționați, inclusiv preventiv!

Dacă viscolul reduce drastic vizibilitatea sau riscul de blocaj este iminent, închideți temporar sectorul de drum, interveniți în forță și redeschideți doar când este sigur.

Prefer să avem un drum închis controlat pentru scurt timp, decât să punem în pericol viața șoferilor sau să blocăm utilajele în nămeți.

Situația operativă la această oră:

– aproximativ 1000 de utilaje acționează continuu pentru a curăța zăpada de pe carosabil și pentru a combate poleiul.

– s-au răspândit peste 5000 de tone de material #antiderapant, în special în zonele montane și poduri.

Fac din nou un apel la participanții la traficul rutier:

Dacă nu aveți o urgență majoră, vă recomand să amânați deplasările în zonele vizate de coduri meteo. Vremea este extremă, iar acasă sunteți în siguranță.

Dacă totuși trebuie să plecați, verificați starea traseului și asigurați-vă că aveți autovehiculul echipat de iarnă.

Noi rămânem la datorie, dar vă rog să ne fiți parteneri în această luptă cu vremea.

Siguranța dumneavoastră este mai presus de orice!

Puteți afla date în timp real despre starea drumurilor accesând următorul link: https://dispecerat.andnet.ro”, a scris Cristian Pistol pe pagina proprie de Facebook.

foto: Cristian Pistol / CNAIR

