FOTO | Șeful Companiei de Drumuri și Autostrăzi, Cristian Pistol: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț”
Șeful Companiei de Drumuri și Autostrăzi, Cristian Pistol: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț”
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că, duminică, 11 ianuarie 2026, în ultimele 12 ore, nu au fost închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale din cauza fenomenelor meteorologice, însă siguranța participanților la trafic este mai importantă decât menținerea drumurilor deschise cu orice preț.
„Am început ziua în dispeceratul CNAIR, unde am verificat personal starea drumurilor din zonele aflate sub avertizări de ninsori, ger și viscol.
Nu am avut și nu avem acum închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale, din cauza fenomenelor meteorologice în ultimele 12 ore. Însă prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț.
Am transmis o directivă clară colegilor din teritoriu: Acționați, inclusiv preventiv!
Dacă viscolul reduce drastic vizibilitatea sau riscul de blocaj este iminent, închideți temporar sectorul de drum, interveniți în forță și redeschideți doar când este sigur.
Prefer să avem un drum închis controlat pentru scurt timp, decât să punem în pericol viața șoferilor sau să blocăm utilajele în nămeți.
Situația operativă la această oră:
– aproximativ 1000 de utilaje acționează continuu pentru a curăța zăpada de pe carosabil și pentru a combate poleiul.
– s-au răspândit peste 5000 de tone de material #antiderapant, în special în zonele montane și poduri.
Fac din nou un apel la participanții la traficul rutier:
Dacă nu aveți o urgență majoră, vă recomand să amânați deplasările în zonele vizate de coduri meteo. Vremea este extremă, iar acasă sunteți în siguranță.
Dacă totuși trebuie să plecați, verificați starea traseului și asigurați-vă că aveți autovehiculul echipat de iarnă.
Noi rămânem la datorie, dar vă rog să ne fiți parteneri în această luptă cu vremea.
Siguranța dumneavoastră este mai presus de orice!
Puteți afla date în timp real despre starea drumurilor accesând următorul link: https://dispecerat.andnet.ro”, a scris Cristian Pistol pe pagina proprie de Facebook.
foto: Cristian Pistol / CNAIR
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | 8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Munții Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade
8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade În urma unui apel la 112, un grup format din 8 persoane, 7 adulți și un minor, a semnalat că are nevoie de ajutor, fiind blocat în localitatea Ticera, […]
Taxe și impozite locale 2026 | Precizări ale Guvernului, după majorarea explozivă a „dărilor” locale: „Reforma impozitării proprietății era asumată prin PNRR”
Precizări ale Guvernului, după majorarea explozivă a „dărilor” locale: „Reforma impozitării proprietății era asumată prin PNRR” Guvernul a făcut, duminică, 11 ianuarie 2026, precizări ca răspuns la întrebările jurnaliștilor pentru o corectă înțelegere a majorării impozitelor și taxelor pe proprietate (clădiri, terenuri și autovehicule). „De ce era nevoie de reformă? • România avea printre cele […]
Cum va fi VREMEA până la începutul lunii februarie 2026: Când scăpăm de ger și când se încălzește. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până la începutul lunii februarie 2026: Când scăpăm de ger și când se încălzește. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni România se află în mijlocul unui episod de iarnă severă, cu ger, ninsori viscolite și vânt puternic în aproape toată țara. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | 8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Munții Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade
8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a...
FOTO | Șeful Companiei de Drumuri și Autostrăzi, Cristian Pistol: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț”
Șeful Companiei de Drumuri și Autostrăzi, Cristian Pistol: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat de 39 de ani, din Stremț, REȚINUT pentru violență în familie și lovire sau alte violențe: A agresat 3 persoane pe fondul consumului de alcool
Bărbat de 39 de ani, din Stremț, REȚINUT pentru violență în familie și lovire sau alte violențe: A agresat 3...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS...
Curier Județean
11 ianuarie 2026 | ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie
ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie În contextul temperaturilor...
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești
ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești Un accident rutier s-a produs, duminică, pe DN...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
Vârsta de pensionare a femeilor a crescut din 2026 (tabel): Pensia anticipată și reduceri ale vârstei de pensionare pentru mamele cu copii
Vârsta de pensionare femei anul 2026 (tabel): Pensia anticipată și reducerea vârstei de pensionare pentru mamele cu copii Începând cu...
11 ianuarie, Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc”. Nicolae Iorga: “Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești”
11 ianuarie, Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc”. Nicolae Iorga: “Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești” În epoca vitezei, în care majoritatea...