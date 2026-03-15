FOTO | Sebeș: Omagiu adus femeii prin frumusețea podoabelor de-a lungul mileniilor

Sebeș: Omagiu adus femeii prin frumusețea podoabelor de-a lungul mileniilor
În luna martie 2026, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a dedicat mai multe evenimente Zilei Internaționale a Femeii: spectacolele „Primăvara Ad Libitum” și „De ziua ta, mămico!”, Târgul Mărțișorului (ediția a IX-a), expozițiile de artă plastică „Woman 2006 – Sebeș”, „Mama, primăvara mea”, „Corina Ofelia Corpodean – Amalgam”.
Între acestea, un episod special l-a reprezentat expoziția temporară dedicată podoabelor feminine, prilej de a invita publicul feminin într-o fascinantă călătorie prin timp, celebrând eleganța, creativitatea și rolul femeii în istorie. Am ales, cu grijă, din bogatul patrimoniu al Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, câteva bijuterii și obiecte de podoabă reprezentative pentru diferite epoci istorice, din mileniul IV î. Chr. până în secolul al XIX-lea d. Chr., fiecare piesă spunând o poveste despre frumusețe, identitate și rafinament.
Printre cele mai vechi exponate regăsim un impresionant colier alcătuit din mărgele cilindrice de malachit și cochilii fosile de Dentalium, alături de pandantive din os și piatră, cu o vechime de peste 6000 de ani. Aceste podoabe reflectă universul simbolic și estetic al comunităților neolitice din bazinul mijlociu al Mureșului, unde ornamentul era deja o formă de expresie a statutului și a sensibilității umane.
Odată cu apariția metalelor, bijuteriile capătă forme noi și mai elaborate. Am inclus în expoziție un ac de păr discoidal din Epoca Bronzului, datat între anii 2200–1500 î. Chr., alături de o brățară și un lanț din bronz aparținând Hallstatt-ului timpuriu (cca. 1200–1100 î. Chr.), mărturii ale îndemânării meșteșugarilor și ale gustului pentru podoabă al epocii.
Parcursul cronologic continuă cu piese de o deosebită valoare artistică: o superbă aplică din bronz decorată cu inserții de email colorat, specifică mediului dacic și realizată într-un atelier elenistic în secolul I î. Chr., precum și o fibulă dacică din argint datată între secolele II î. Chr. – I d. Chr.
Epoca romană este reprezentată prin obiecte care ilustrează rafinamentul și gustul pentru eleganță al vremii: un ac de păr din bronz decorat la capăt în forma unui bulb de mac, o brățară și o fibulă din același material, mărgele din sticlă colorată, un inel din argint cu gemă gravată, precum și un cercel din bandă de aur. Toate aceste podoabe datează din secolele II–III d. Chr. și reflectă rafinamentul estetic al lumii romane.
Ca o punte către modernitate, expoziția prezintă și podoabe din epoca modernă: un inel din bronz specific secolului al XVIII-lea, un colier din zale de bronz cu pandantiv din sticlă colorată și un ornament pentru păr realizat din fructe și frunze colorate, caracteristic secolului al XIX-lea. Atmosfera mondenă a secolului al XIX-lea este completată de obiecte legate de viața cotidiană a sebeșenilor din acea perioadă: un rafinat Wachsbossirungen (relief din ceară) reprezentând o femeie, realizat de frații Wilhelm și Carl Berg din Sebeș, precum și o elegantă poșetuță din material textil, împodobită cu sute de mărgele colorate cusute cu fir din argint.
Începutul secolului XX este evocat printr-un delicat jurnal cu coperți din catifea roșie, decorate cu ornamente florale din alamă și ferecătură din argint, în care tinerele vremii își notau gândurile cele mai intime. Expoziția include, de asemenea, un lornion și programul spectacolelor festive wagneriene ale Operei de Stat din Frankfurt pe Main, susținute la Opera Română din București în perioada aprilie–mai 1938.
Prin această selecție de obiecte, expoziția s-a dorit a fi un omagiu adus femeii – simbol al frumuseții, eleganței și sensibilității – ilustrând modul în care podoaba a însoțit-o de-a lungul mileniilor, reflectând gusturile, aspirațiile și rafinamentul fiecărei epoci.
Expoziția s-a aflat în foaierul Centrului Cultural „Lucian Blaga”, pentru o durată de timp limitată, din motive de siguranță, iar acum continuă să își spună povestea în mediul online. Vă invităm să vă bucurați de aceste imagini și să prețuim împreună bogăția culturală a orașului nostru.
