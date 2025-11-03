FOTO | Școala gimnazială din comuna Rădești, modernizată complet! Laborator multidisciplinar, echipamente moderne IT și didactic, printre dotări

Rămâi conectat

Școala gimnazială din comuna Rădești, modernizată complet! Laborator multidisciplinar, echipamente moderne IT și didactic, printre dotări

Școala gimnazială din comuna Rădești a fost modernizată și dotată cu echipamente moderne informatice și didactice care permit metode și tehnici de predare avansate în sistemul de învățământ.

,,Toate acestea au fost posibile printr-o finanțare europeană prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris, pe o rețea de socializare, Școala gimnazială Rădești.

Potrivit unui document, obiectivul general al proiectului l-a reprezentat asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime și creșterea calității actului educațional prin dotarea cu materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Demetriu Radu Rădești, jud. Alba.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dotarea laboratorului de informatică al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;
  • Dotarea a 3 săli de clasă astfel din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;
  • Dotarea unui laborator multidisciplinar (biologie, chimie, fizică) din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;
  • Dotarea cu echipamente specifice a sălii din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 522DOT/2023 este de 249.411,39 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 209.589,41 lei, iar valoarea TVA eligibilă aferentă este de 39.821,98 lei.

