FOTO | Școala gimnazială din comuna Rădești, modernizată complet! Laborator multidisciplinar, echipamente moderne IT și didactic, printre dotări

Școala gimnazială din comuna Rădești a fost modernizată și dotată cu echipamente moderne informatice și didactice care permit metode și tehnici de predare avansate în sistemul de învățământ.

,,Toate acestea au fost posibile printr-o finanțare europeană prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris, pe o rețea de socializare, Școala gimnazială Rădești.

Potrivit unui document, obiectivul general al proiectului l-a reprezentat asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime și creșterea calității actului educațional prin dotarea cu materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Demetriu Radu Rădești, jud. Alba.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Dotarea laboratorului de informatică al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;

Dotarea a 3 săli de clasă astfel din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;

Dotarea unui laborator multidisciplinar (biologie, chimie, fizică) din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;

Dotarea cu echipamente specifice a sălii din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 522DOT/2023 este de 249.411,39 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 209.589,41 lei, iar valoarea TVA eligibilă aferentă este de 39.821,98 lei.

