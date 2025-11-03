FOTO | Școala gimnazială din comuna Rădești, modernizată complet! Laborator multidisciplinar, echipamente moderne IT și didactic, printre dotări
FOTO | Școala gimnazială din comuna Rădești, modernizată complet! Laborator multidisciplinar, echipamente moderne IT și didactic, printre dotări
Școala gimnazială din comuna Rădești a fost modernizată și dotată cu echipamente moderne informatice și didactice care permit metode și tehnici de predare avansate în sistemul de învățământ.
,,Toate acestea au fost posibile printr-o finanțare europeană prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris, pe o rețea de socializare, Școala gimnazială Rădești.
Potrivit unui document, obiectivul general al proiectului l-a reprezentat asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime și creșterea calității actului educațional prin dotarea cu materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Demetriu Radu Rădești, jud. Alba.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Dotarea laboratorului de informatică al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;
- Dotarea a 3 săli de clasă astfel din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;
- Dotarea unui laborator multidisciplinar (biologie, chimie, fizică) din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești cu echipamente digitale și IT;
- Dotarea cu echipamente specifice a sălii din cadrul al Școlii Gimnaziale Demetriu Radu din Rădești.
Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 522DOT/2023 este de 249.411,39 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 209.589,41 lei, iar valoarea TVA eligibilă aferentă este de 39.821,98 lei.
