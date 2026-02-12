FOTO | Șapte studenți la Drept ai Universității din Alba Iulia vor participa la Viena la un concurs simulat de arbitraj comercial internațional: Care sunt membrii echipei Vis Moot 2026
Șapte studenți la Drept ai Universității din Alba Iulia vor participa la Viena la un concurs simulat de arbitraj comercial internațional
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) va fi reprezentată la „Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2026”, un concurs simulat de arbitraj comercial internațional, care se va desfășura la Viena, între 28 martie și 2 aprilie 2026.
Echipa este alcătuită din șapte studenți ai specializării Drept din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității din Alba Iulia.
Echipa Vis Moot 2026, care va reprezenta Facultatea de Drept și Științe Sociale a UAB la Viena este compusă din studenții Daniel-Vasile Bârz, Anca Fărău, Florina Lupșa, Luminița-Maria Negru, Petre Paul, Răzvan-Dacian Roșu și
Daria-Maria Târnăvean.
„După prima experiență de acest gen de succes, revenim mai pregătiți, mai hotărâți și cu strategii mai rafinate ca niciodată. Cu multă muncă, nopți târzii de studiu și pasiune pentru arbitrajul comercial internațional.
Drumul spre Vis Moot nu începe la Viena, ci mult mai devreme: în săli de studiu, în discuții constructive, în pagini de jurisprudență și doctrină analizate cu rigurozitate. Pregătirea intensă a presupus construirea și dezvoltarea strategiilor de caz, formularea argumentelor juridice și redactarea memoriilor pentru ambele părți ale speței.
Sub îndrumarea profesorilor coordonatori, Raul-Felix Hodoș, Raluca-Clarisa Gligor și Silviu-Sorin Finta, echipa continuă tradiția Facultății de Drept UAB în această competiție internațională prestigioasă, ducând mai departe excelența, rigoarea și pasiunea pentru DREPT.
Pregătiți pentru Viena, suntem gata să scriem un nou capitol în istoria participărilor noastre!”, au transmis reprezentanții Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
