FOTO | Săptămâna dedicată siguranței pietonilor. Precizările făcute de polițiștii din Alba
Polițiștii rutier din Alba au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii.
Potrivit IPJ Alba, polițiștii urmăresc conștientizarea acestora cu privire la importanța adoptării unei conduite preventive și a respectarii regulilor de circulație.
Facem precizarea că săptămâna 20-26 octombrie 2025 este dedicată siguranței pietonilor.
Polițiștii rutieri le recomandă pietonilor:
– să traverseze doar prin locurile special amenajate;
– să se asigure înainte de a traversa, chiar și atunci când se află pe trecerea pentru pietoni;
– să nu traverseze prin fața sau spatele vehiculelor oprite în stații sau pe carosabil;
– să circule pe trotuare sau pe acostament, iar pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă să folosească elemente reflectorizante.
