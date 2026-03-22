FOTO | S-au împlinit 75 de ani de la aprobarea înființării Muzeului din Sebeș: ,,Evocăm începuturile unei instituții care, în pofida dificultăților, a devenit un reper al vieții culturale locale”

FOTO | S-au împlinit 75 de ani de la aprobarea înființării Muzeului Raional Sebeș: ,,Evocăm începuturile unei instituții care, în pofida dificultăților, a devenit un reper al vieții culturale locale”

Astăzi se împlinesc 75 de ani de la aprobarea înființării Muzeului Raional Sebeș. La 21 martie 1951, Serviciul Muzee și Monumente din cadrul Comitetului pentru Așezămintele Culturale din RPR transmitea Secțiunii Culturale și Sfatului Popular al Raionului Sebeș documentul oficial prin care se dispunea constituirea noii instituții și transferul tuturor bunurilor muzeale din localitate în patrimoniul acesteia. Totodată, autoritățile locale erau solicitate să ofere informații privind sediul, inventarul, starea de conservare a pieselor și personalul implicat în organizare, fiind asigurate de sprijin financiar din partea autorităților centrale. Acest sprijin s-a concretizat rapid: în luna mai 1951 au fost alocați 100.000 de lei, sumă suplimentată în iulie cu încă 50.000 de lei, destinați reorganizării muzeului și achizițiilor de obiecte.

Muzeul urma să fie găzduit de Căminul Cultural „M. Sadoveanu” (fosta Casină a orașului – „Leul de Aur”), ulterior fiindu-i repartizate patru încăperi mai spațioase într-o clădire din Piața Mare (fosta „Bancă de Credit”), unde a funcționat timp de aproape un an sub denumirea de Muzeul Raional „I. C. Parhon”, împărțind spațiul cu Biblioteca Centrală Raională.

În aceste condiții, organizarea expoziției s-a realizat cu eforturi considerabile, iar la începutul lunii septembrie 1951 muzeul a fost deschis provizoriu pentru public. În ciuda acestor progrese, începuturile au fost dificile: instituția funcționa cu un singur angajat, Emilia Găldean, și se confrunta cu lipsa unui spațiu adecvat.

Deși în același an i-a fost atribuită Casa Zápolya, un monument istoric de prestigiu, condițiile materiale și lipsa personalului au întârziat dezvoltarea instituției. Deschiderea oficială pentru public avea să aibă loc abia în 1956, după angajarea arheologului Ion Berciu, moment care a marcat începutul unei etape de consolidare și dezvoltare a muzeului.

La 75 de ani de la acest moment fondator, evocăm începuturile unei instituții care, în pofida dificultăților, a devenit un reper al vieții culturale locale și un important custode al patrimoniului Sebeșului.

