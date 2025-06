FOTO: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei), vicecampioană națională la Campionatele Under 16, în proba de 1500 metri

Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei), vicecampioană națională la Campionatele Under 16, în proba de 1500 metri

Roxana Cordea, pregătită de antrenorul Andras Gașpar, a luat medalie de argint la Campionatele Naționale Under 16 ce se dispută la București, fiind a patra distincție națională adjudecată în acest an

Un alt rezultat notabil pentru atletismul din Alba, asta după ce Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională în proba de 300 metri marș.

Roxana Maria Cordea (Luceafărul Jidvei) a cucerit medalia de argint, cu rezultatul 4:55.22 (SB), campioană devenind Alexandra Bianca Vasilescu (CSM Danibiu Tulcea) – timpul 4:46.75 (PB), pe treapta a treia a podiumului clasându-se Mara Ghelase (Athletics Timișoara/ CSM Craiova) – cu timpul 4:56.62.

Roxana Cordea mai concurează duminică, în proba de 3000 metri. În acest an, Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) a mai fost campioană națională la 1500 metri și a luat medalie de bronz în proba de 800 de metri, la naționalele Under 16 în sală, plus o altă medalie de bronz la 3000 metri, la Under 18, tot în sală.

Tot la naționalele Under 16, Denisa Maria Komives (CSȘ Blaj) a terminat pe locul 4 în proba de 400 de metri (locul întâi în seria C), cu timpul 59.92 (SB). Eleva antrenoarei Cristina Man mai ia startul în proba de 800 de metri

