FOTO | România a obținut locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări
România a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO) 2026, desfășurată la Bordeaux, în Franța, unde elevele din lotul național au câștigat trei medalii de aur și una de bronz.
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, țara noastră s-a clasat pe primul loc în Europa și pe locul al doilea la nivel mondial, după China, dintre cele 66 de state participante.
La această competiție au participat 247 de eleve din 66 de state din toată lumea. Dintre statele participante, 41 sunt state europene, care au candidat cu stat oficial, potrivit site-ului oficial al EGMO. Restul de 25 sunt state invitate. Printre acestea se numără China, Japonia, Statele Unite ale Americii, Taiwan și Arabia Saudită.
Felicitări, Mălina-Carla Pavel, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești, medalie de aur, cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale;
Aida Mitroi, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur;
Carina Maria Viespescu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur;
Ioana Stroe, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de bronz.
Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) s-a desfășurat anul acesta în Franța, la Bordeaux, în perioada 9-15 aprilie. Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din Bucuresti.
Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică la care participă România în anul școlar 2025-2026. Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de conducerea Societății de Științe Matematice din România (SSMR), prin dl Bălună Mihai, iar cea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării de Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.
Felicitări elevelor participante, profesorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la această performanță!
Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții, se arată într-o postare publicată de Ministerul Educației.
FOTO: Ministerul Educației
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
