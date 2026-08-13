Investiție de peste 7 milioane de euro făcută de un agent economic în Alba: Ce presupun modernizările propuse

Pehart Tec Grup SRL face un nou pas în dezvoltarea fabricii de la Petrești. Compania a solicitat emiterea acordului de mediu pentru instalarea unei noi linii de converting, LC7, și extinderea spațiului de depozitare prin montarea a două structuri tip cort pentru produsele finite. Investiția anunțată pentru anul 2026 este estimată la 7,275 milioane de euro.

Proiectul propus de Pehart Tec Grup SRL, la amplasamentul din Petrești, Sebeș, strada 1 Mai nr. 1, vizează creșterea capacității de prelucrare a hârtiei tissue produse deja pe platforma industrială. Documentația depusă arată că noua linie LC7 va transforma hârtia semifabricată în produse finite precum role de hârtie igienică și prosoape de bucătărie.

O capacitate suplimentară de 18.700 de tone pe an

LC7 este proiectată pentru o capacitate de 55 de tone pe zi, respectiv aproximativ 18.700 de tone pe an. În prezent, liniile LC1, LC3 și LC5 pot procesa împreună 115 tone de tissue pe zi, adică 39.100 de tone anual.

După instalarea LC7, capacitatea totală de converting a celor patru linii ar urma să ajungă la 170 de tone pe zi, respectiv 57.800 de tone pe an – o creștere de aproximativ 47,8% față de situația actuală.

Investiția nu presupune, potrivit documentației, construirea unei noi hale pentru linia LC7. Utilajul va fi instalat în hala existentă de converting, care a fost proiectată încă de la început pentru trei linii și dispune în prezent de spațiul necesar dezvoltării. Astfel, compania spune că nu va fi ocupată o suprafață suplimentară de teren pentru amplasarea utilajului.

De la bobina de tissue la produsul finit

Noua linie va prelucra hârtia tissue fabricată pe amplasament, în special pe mașina MH7. Fluxul tehnologic include desfășurarea bobinelor, gofrarea și laminarea, bobinarea, perforarea, tăierea, ambalarea, baxarea, paletizarea și înfolierea produselor.

Utilajele principale includ desfășurătoare pentru bobine de mari dimensiuni, unități de gofrare, bobinator, instalații de perforare și aplicare a adezivului, cuțit orbital, mașini automate de ambalare și baxare, precum și sisteme robotizate de paletizare și înfoliere. Linia este prevăzută să funcționeze la viteze de până la 600 de metri pe minut în anumite etape ale procesului.

Potrivit documentației, justificarea investiției este direct legată de creșterea capacității de vânzare a produselor finite, în raport cu producția de hârtie tissue sub formă de jumbo role. Valoarea declarată a investiției este de 7.275.000 de euro, iar implementarea este propusă pentru anul 2026.

Două corturi pentru depozitarea produselor finite

Extinderea producției vine la pachet cu suplimentarea spațiului de depozitare. Compania propune montarea a două corturi pe platforme betonate existente, unul în fața departamentului comercial și celălalt în fața depozitului de produse finite.

Cele două structuri vor avea dimensiuni considerabile: 40 × 27 de metri, cu înălțimea de 6,75 metri, respectiv 52,2 × 20 de metri, tot cu înălțimea de 6,75 metri. Structurile vor fi metalice și acoperite cu prelată, iar după montare vor fi echipate cu stingătoare.

Mai multă hârtie procesată, dar fără creșterea producției de tissue în această etapă

Un aspect important al proiectului este că instalarea LC7 nu este prezentată ca o creștere a capacității actuale de fabricare a hârtiei tissue, ci ca o extindere a capacității de transformare a acesteia în produse finite.

În documentație se arată, însă, că proiectul face parte dintr-o strategie de dezvoltare mai amplă. Compania intenționează, ulterior, să înlocuiască actuala mașină de hârtie MH6 cu o instalație nouă, PM8, cu o capacitate maximă de 120 de tone pe zi. În acest scenariu, capacitatea totală de producție a tissue de pe platformă ar putea ajunge la 220 de tone pe zi.

Cu alte cuvinte, LC7 este prezentată drept o etapă intermediară într-un plan mai amplu de modernizare și dezvoltare a platformei industriale de la Petrești.

foto – cu rol ilustrativ

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