FOTO | Rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 în proba de bob-2 masculin
Rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 în proba de bob-2 masculin
Performanță de referință pentru sporturile de iarnă românești la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Echipajul de bob două persoane al României, cu Mihai Tentea pilot și George Iordache împingător, a încheiat competiția pe un extraordinar loc 5, rezultat care confirmă revenirea tricolorilor în prim-planul mondial.
După România, în clasament au urmat Elveția, Italia, Lituania, Austria și Franța – națiuni cu tradiție solidă în bob, infrastructură dezvoltată și resurse materiale considerabile. Faptul că tricolorii au devansat astfel de școli consacrate spune totul despre valoarea și maturitatea acestui echipaj.
Cele patru manșe au arătat constanță și progres, cu viteze impresionante, constante peste 133 km/h, cea mai mare viteză– 133.93 km/h – atinsă în manșa a treia. Mihai Tentea, din Câmpulung, a demonstrat, încă o dată, că este un pilot de elită: reacții rapide, trase curate și o stăpânire remarcabilă în zonele tehnice ale pistei „Eugenio Monti”, pe care o simte și domină. George Iordache a completat perfect echipajul, cu starturi solide și sincronizare excelentă.
Astăzi Mihai a demonstrat că are și nervii tari, într-o competiție selectă și a reușit să coboare fără greșeli pentru o performanță de care s-a declarat mândru. Și are toate motivele să fie așa.
Germania a monopolizat podiumul cu toate cele trei echipaje, Lochner, Friedrich și Ammour, SUA cu Del Duca s-a clasat pe locul 4, iar România cu Mihai Tentea a produs una dintre marile surprize ale competiției.
Este cea mai bună performanță olimpică a bobului românesc după Jocurile Olimpice de iarnă Sapporo 1972 și a doua mare performanță a României în sporturile de iarnă după Revoluție, după locul 4 la sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă Albertville 1992.
„Pentru tricolori, locul 5 olimpic nu este doar o cifră într-un clasament. Este dovada că talentul, pregătirea inteligentă și credința într-un vis pot compensa diferențele de buget și infrastructură. Aerul rar al elitei mondiale nu mai e sufocant pentru romani.
În cabina României, imediat după cursă, doi antrenori răgușiți și plini de emoție, Iulian Păcioianu și Dorin Grigore, curățau patinele. Întrebarea nerostită de ieri, a primit azi un răspuns, da, se poate visa, România poate visa la mai mult la bob. Resursa umană există, restul nu mai ține de Team Tentea…ține de România!
Respect Mihai și George! Felicitări antrenorilor și recunoștință familiilor sportivilor și antrenorilor! Sacrificiile nevăzute de cei mulți, astă seară au fost recompensate. Succes la proba de bob patru persoane!”, au transmis reprezentanții Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
sursa: COSR
