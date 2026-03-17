FOTO | RESTRICȚIILE MAJORE de circulație de pe Valea Oltului au intrat în vigoare: Rute ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

RESTRICȚIILE MAJORE de circulație de pe Valea Oltului au intrat în vigoare: Rute ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat, luni, 16 martie 2026 că în perioada 17 martie – 15 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 17:30, circulația rutieră va fi interzisă pentru autovehiculele mai mari de 7.5 tone, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, tronson kilometric 198+200 – 233+200 de metri, între localitățile Călimănești și Câinenii Mari, județul Vâlcea.

În cadrul obiectivului se vor realiza lucrări de rânguire versanți, dislocare blocuri de rocă, curățare taluz drum de material instabil, montare plase ancorate și plase de protecție, reparații coșuri de gabioane degradate și execuție sistem de colectare și dirijare a apei.

Traficul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone urmează a se realiza pe rutele ocolitoare:

– pentru relația București – Veștem și retur: București → A 3 → Ploiești → DN 1A → Brașov → DN 1 → Veștem – intersecție cu DN 7;

– pentru relația București – A 1 Simeria (Nădlac II/ Cluj) și retur: București → A 1 → Pitești → DN 7 → Râmnicu Vâlcea → DN 67 → Târgu Jiu → DN 66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1;

Circulația autovehiculelor mai mici de 7.5 tone va fi restricționată pe sectoarele afectate de lucrări, traficul urmând a se desfășura alternativ, pe o bandă de circulație, dirijat cu piloți.

Închiderile pentru realizarea intervențiilor de rânguire a versanților și dislocare a blocurilor de rocă se vor efectua în reprize de maximum 30 de minute, în zilele de luni – vineri, respectiv în reprize de maximum 15 minute sâmbăta, care vor alterna cu intervale de deschidere a traficului, în funcție de intensitatea acestuia la momentul executării lucrărilor, prin mijloace de semnalizare temporară, precum și cu asigurarea prezenței piloților de circulație la capetele sectoarelor închise.

Nu vor fi instituite restricții de trafic în zilele premergătoare sărbătorilor legale, în zilele de sărbători legale, în zilele declarate ca fiind libere și duminica, excepție făcând intervențiile care nu pot fi amânate, ce pot reprezenta un pericol asupra siguranței rutiere.

„Astăzi, începând cu ora 08:00, a fost interzisă circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Boița, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30.
Sunt exceptate de la măsura impusă autovehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.
Lucrările de protecție a versanților au început și pot aduce restricții sau închideri temporare ale circulației și pentru celelalte categorii de autovehicule”, a anunțat marți, 17 martie 2026, Poliția Română.

foto: Poliția Română / Facebook

17-19 martie 2026 | Vânt puternic în România: Patru județe din țară, sub atenționare Cod galben

17-19 martie 2026 | Vânt puternic în România: Patru județe din țară, sub atenționare Cod galben Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, în dimineața zilei de marți, 17 martie 2026 că vor fi intensificări ale vântului de marți până joi în întreaga țară, iar pentru patru județe a fost emisă atenționare Cod galben. ANM […]

Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat. Cele mai noi date oficiale

Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat Populaţia activă a României era, în trimestrul IV 2025, de 8,165 milioane persoane, din care 7,651 milioane persoane erau ocupate şi 513.900 persoane erau şomeri, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului în trimestrul IV 2025 a fost de 6,3%, […]

Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă

Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă Bonurile de masă sunt în continuare un beneficiu important pentru angajații din România, fiind acordate de companii pentru a sprijini cheltuielile cu hrana. În 2026, valoarea maximă a acestora a fost actualizată prin Legea nr. 201/2025. Bonuri de masă […]

