FOTO | RESTRICȚIILE MAJORE de circulație de pe Valea Oltului au intrat în vigoare: Rute ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare

RESTRICȚIILE MAJORE de circulație de pe Valea Oltului au intrat în vigoare: Rute ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat, luni, 16 martie 2026 că în perioada 17 martie – 15 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 17:30, circulația rutieră va fi interzisă pentru autovehiculele mai mari de 7.5 tone, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, tronson kilometric 198+200 – 233+200 de metri, între localitățile Călimănești și Câinenii Mari, județul Vâlcea.
În cadrul obiectivului se vor realiza lucrări de rânguire versanți, dislocare blocuri de rocă, curățare taluz drum de material instabil, montare plase ancorate și plase de protecție, reparații coșuri de gabioane degradate și execuție sistem de colectare și dirijare a apei.
Traficul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone urmează a se realiza pe rutele ocolitoare:
– pentru relația București – Veștem și retur: București → A 3 → Ploiești → DN 1A → Brașov → DN 1 → Veștem – intersecție cu DN 7;
– pentru relația București – A 1 Simeria (Nădlac II/ Cluj) și retur: București → A 1 → Pitești → DN 7 → Râmnicu Vâlcea → DN 67 → Târgu Jiu → DN 66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1;
Circulația autovehiculelor mai mici de 7.5 tone va fi restricționată pe sectoarele afectate de lucrări, traficul urmând a se desfășura alternativ, pe o bandă de circulație, dirijat cu piloți.
Închiderile pentru realizarea intervențiilor de rânguire a versanților și dislocare a blocurilor de rocă se vor efectua în reprize de maximum 30 de minute, în zilele de luni – vineri, respectiv în reprize de maximum 15 minute sâmbăta, care vor alterna cu intervale de deschidere a traficului, în funcție de intensitatea acestuia la momentul executării lucrărilor, prin mijloace de semnalizare temporară, precum și cu asigurarea prezenței piloților de circulație la capetele sectoarelor închise.
Nu vor fi instituite restricții de trafic în zilele premergătoare sărbătorilor legale, în zilele de sărbători legale, în zilele declarate ca fiind libere și duminica, excepție făcând intervențiile care nu pot fi amânate, ce pot reprezenta un pericol asupra siguranței rutiere.
foto: Poliția Română / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
