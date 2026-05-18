Detalii noi despre femeia din Sibiu acuzată de omor, care s-a sinucis în arestul Poliției Alba. Polițiștii de la pază, anchetați pentru neglijență în serviciu
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a emis un comunicat de presă în care informează că efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu cu privire la cazul femeii din Sibiu care s-a sincuis în arestul IPJ Alba în urmă cu câteva zile.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
Urmare a sesizării din oficiu, în data de 15.05.2026 Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a preluat dosarul penal de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu.
Astfel, în perioada 14-15.05.2026, în timp ce era privată de libertate în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Politie Județean Alba, o persoană de sex feminin și-a provocat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosință și a decedat. Organele de urmărire penală vor investiga modalitățile în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu polițiștii cu responsabilități în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate, inclusiv prin raportare la starea psihică a victimei și la interdicțiile impuse de procurorul de caz.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare. Precizăm că efectuarea cercetărilor cu privire la faptă este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
