Curier Județean

Detalii noi despre femeia din Sibiu acuzată de omor, care s-a sinucis în arestul Poliției Alba. Polițiștii de la pază, anchetați pentru neglijență în serviciu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Detalii noi despre femeia din Sibiu acuzată de omor, care s-a sinucis în arestul Poliției Alba. Polițiștii de la pază, anchetați pentru neglijență în serviciu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a emis un comunicat de presă în care informează că efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu cu privire la cazul femeii din Sibiu care s-a sincuis în arestul IPJ Alba în urmă cu câteva zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

Urmare a sesizării din oficiu, în data de 15.05.2026 Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a preluat dosarul penal de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu.

Astfel, în perioada 14-15.05.2026, în timp ce era privată de libertate în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Politie Județean Alba, o persoană de sex feminin și-a provocat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosință și a decedat. Organele de urmărire penală vor investiga modalitățile în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu polițiștii cu responsabilități în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate, inclusiv prin raportare la starea psihică a victimei și la interdicțiile impuse de procurorul de caz.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare. Precizăm că efectuarea cercetărilor cu privire la faptă este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

18 mai 2026

De

Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează vineri, 23 mai 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor”, sub genericul „Noaptea în care istoria prinde viață”, unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate […]

Citește mai mult

Curier Județean

18 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 mai 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 18 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Șpring, cercetat după ce a fost oprit la volanul unei mașini pe o stradă din Sebeș. Ce au descoperit polițiștii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

18 mai 2026

De

Bărbat din Șpring, cercetat după ce a fost oprit la volanul unei mașini pe o stradă din Sebeș. Ce au descoperit polițiștii Polițiștii au oprit, în 17 mai 2026, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani din comuna Șpring, județul Alba, în urma verificărilor stabilindu-se […]

Citește mai mult