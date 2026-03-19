FOTO: Enso Dojo Alba Iulia, rezultate excelente la Buzău Open | Patru perechi de competitori părinte-copii!

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, rezultate excelente la Buzău Open | Patru perechi de competitori părinte-copii!
Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia a obținut rezultate excelente la Buzou Open 2026, o competiție care a adunat 435 de sportivi de la 27 cluburi din țară și străinătate.
Clubul din Cetatea Marii Uniri a participat cu un lot format din 7 sportivi, dintre acestia 4 fiind tată si fiu, un lucru extraordinar fiind ca tatăl să își susțină fiul, iar apoi copilul competitor să devină susținător al părintelui. Toti sportivii albaiulien ss-au comportat exemplar atât tehnic cât si din punct de vedere al conduitei, iar performanțele au fost pe măsură. Rezultate: *Botaș Ioan – locul II, *Botaș Daniel – locul III; *Henegar Andrei – locul III; *Henegar Vladimir – locul IV; *Luha Manuel – locul IV; *Bălțat Elena – locul IV; *Cioară Vlad – locul IV.
„Prin participarea la competiții, copiii își dezvoltă disciplina, răbdarea, învață să își gestioneze emoțiile, să își organizeze timpul în mod eficient și nu în ultimul rând au parte de experiențe frumoase și leagă prietenii durabile. În cazul sportivilor părinte-copil se constituie o legătura puternică, comunicarea este eficientă și rezultă o colaborare între părinte și copil. Multumesc sportivilor pentru munca depusă, părinților pentru disponibilitate și încredere. Sunt mândră de voi”, a transmis sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.
