FOTO | Reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Lucrările de construcție, finalizate

Reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Lucrările de construcție, finalizate

Lucrările de construcție aferente proiectului care vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud au fost finalizate, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Radu Tuhuț.

Potrivit edilului din Abrud, în prezent se montează computerul tomograf, echipamentul de radiologie RX și mobilierul aferent fiecărui cabinet medical.

Însoțit de managerul unității medicale, Ionela Anca, primarul Radu Tuhuț a efectuat, joi, 5 martie 2026, o vizită de lucru la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud.

Proiectul reabilitării, modernizării și extinderii ambulatoriului spitalului din Abrud are o istorie îndelungată, începută în urmă cu aproape 6 ani. Contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2019, iar lucrările propriu-zise au demarat în septembrie 2021.

„Este un ambulatoriu foarte dorit și așteptat atât de locuitorii din Munții Apuseni, cât și de medicii care profesează în spitalul nostru”, sublinia primarul Radu Tuhuț într-un interviu acordat Ziarului Unirea în toamna anului 2025.

