FOTO | Razii fulger pe autostrăzile care tranzitează și Alba: Șoferi cu peste 200 km/h, prinși de radar și lăsați fără permis

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În perioada 13-14 iunie 2026, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat mai multe acțiuni de tip Blitz, organizate în intervale scurte de timp, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere pe sectoarele de autostradă aflate în responsabilitatea acestora, de pe A1 și A10.
În cadrul acțiunilor au fost verificate 156 de autovehicule și au fost constatate 104 abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză. Pentru acestea au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 70.659 de lei.
Totodată, polițiștii au reținut 14 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare.
În contextul acestor activități, polițiștii au depistat 11 conducători auto care circulau pe autostrada A1, pe tronsonul Sebeș – Deva, cu viteze cuprinse între 181 km/h și 204 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 130 km/h.
Pentru depășirea regimului legal de viteză, cei 11 conducători auto au fost sancționați contravențional. De asemenea, a fost dispusă măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru o perioadă de 90 de zile, în cazul a zece dintre aceștia, respectiv 120 de zile, în cazul celui de-al unsprezecelea conducător auto.
De asemenea, la data de 14 iunie 2026, în jurul orei 11.30, polițiștii au depistat, pe autostrada A1, la kilometrul 270, pe calea 1, un conducător auto care circula cu un autoturism pentru care nu exista o poliță RCA valabilă.
Conducătorul auto a prezentat o poliță RCA care, în urma verificărilor efectuate, figura ca fiind emisă pentru un alt autovehicul. Proprietarul autoturismului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei.
Totodată, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
De asemenea, la data de 13 iunie 2026, în intervalul orar 07.00 – 09.00, polițiștii au depistat, pe breteaua de acces către autostrada A1, la kilometrul 244, trei conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice.
În urma testării cu aparatul etilometru, au rezultat valori de 0,12 mg/l, 0,18 mg/l, respectiv 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Fiecare dintre cei trei conducători auto a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 1.822,5 lei
Totodată, față de aceștia, a fost dispusă măsura reținerii permisului de conducere și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pentru o perioadă de 90 de zile.
Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea prevenirii accidentelor rutiere și menținerii unui climat de siguranță pe sectoarele de autostradă aflate în responsabilitatea Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva.
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