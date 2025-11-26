FOTO | Răsărit de FOC pe cerul din Alba: Imagini spectaculoase la primele ore ale dimineții în mai multe localități din județ

Răsărit de FOC pe cerul din Alba: Imagini spectaculoase la primele ore ale dimineții în mai multe localități din județ

Răsăritul de miercuri dimineața, surprins în mai multe orașe din Alba, pare dintr-o altă lume. O demonstrează o serie de imagini publicate pe rețelele de socializare în care tot cerul pare „de foc”.

Rețelele de socializare au fost împânzite la propriu miercuri dimineața cu imagini surprinse la răsăritul soarelui în Alba Iulia și Sebeș. Culorile care au aprins cerul i-au lăsat pe cei matinali fără cuvinte.

Am remarcat cu toții că lumina solara își schimbă culoarea în cursul zilei. Cea mai deschisă culoare, galben spre alb, se observă la mijlocul zilei, iar la răsărit și apus culorile se schimbă spre portocaliu și roșu. În același timp, cerul senin este albastru iar cu cât atmosfera este mai curată albastrul devine mai închis. În caz că v-ați întrebat vreodată de ce, iată explicația.

Lumina este o parte a spectrului electromagnetic compusă din cele 7 culori de bază cunoscute ca ROGVAIV (roșu, orange, galben, verde, albastru, indigo și violet) și dintr-o gamă largă de culori intermediare. Diferența de la o culoare la alta constă în lungimea de undă sau frecvența caracteristică, iar ochii noștri sunt niște ”senzori” care captează lungimile de undă și creierul nostru le interpretează ca fiind culori.

De ce devine lumina roșie la apus și la răsărit?

Lumina cu lungime de undă mai mare, galbenă, portocalie și roșie, interferează mai puțin cu moleculele gazelor atmosferice și trece mai ușor prin atmosferă. La apus și la răsărit calea parcursă de razele solare prin atmosferă este cea mai lungă și prin urmare, culorile care reușesc să ajungă mai ușor la noi sunt roșul și portocaliul, în timp ce albastrul și violetul se pierd din ce în ce mai mult din cauza difuziei. Fenomenul poate fi accentuat de prezența moleculelor de apă, a norilor, a prafului sau a unor substanțe poluante. În timpul unor erupții vulcanice, de exemplu, mari cantități de cenușă și gaze pot fi emanate în atmosfera, în acest caz cerul devenind de un roșu aprins, acesta este și motivul pentru care în înțelepciunea populară se spune că un cer de un roșu ieșit din comun, prevestește un eveniment negativ.

