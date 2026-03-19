FOTO | Proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia: Elevi și profesori din patru țări dezbat rolul AI în scrierea creativă. Ce activități urmează

Proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia: Elevi și profesori din patru țări dezbat rolul AI în scrierea creativă. Ce activități urmează

Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia găzduiește, în această săptămână, prima mobilitate cu elevii din cadrul proiectului „Ethical Dilemma: AI or Me?”, o inițiativă educațională care își propune să exploreze impactul inteligenței artificiale în domeniul scrierii creative. Proiectul a reunit dascăli și elevi din Croația, Turcia, Polonia și România care vor participa la activități comune și la schimburi de bune practici europene.

Obiectivul principal al proiectului AIME este dezvoltarea competențelor profesorilor și ale elevilor în utilizarea independentă, responsabilă, etică și informată a instrumentelor de inteligență artificială în scrierea creativă.

Prima zi a mobilității a fost o experiență de neuitat, fiind dedicată integrării participanților și familiarizării acestora cu contextul cultural și educațional local. Activitățile au început cu o vizită culturală ghidată în Cetatea Alba Carolina, un reper istoric important, care a oferit participanților oportunitatea de a descoperi patrimoniul și identitatea orașului Alba Iulia. Programul a continuat cu deschiderea oficială a evenimentului care a avut loc la Sala Unirii, un moment de bun-venit, în care domnul profesor Gabriel Bucur, directorul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” și ceilalți invitați au subliniat importanța colaborării internaționale și a schimbului de bune practici în educație în contextul dezvoltării competențelor digitale și etice. Alături de participanții la mobilitate, la deschidere au fost prezenți și domnul Lucian Morgovan, city manager al orașului Alba Iulia, doamna Alina Miron, inspector pentru proiecte educaționale în cadrul ISJ Alba, Tudor Roșu, director general-adjunct al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Întâlnirea oficială s-a încheiat cu o inedită prezentare a costumelor istorice, un moment deosebit de captivant pentru invitați.

În cadrul activităților desfășurate în școală, participanții au luat parte la ateliere de cunoaștere, menite să faciliteze interacțiunea și coeziunea grupurilor de elevi și profesori, precum și la prezentări pe tema creativității, cu accent pe rolul acesteia în era inteligenței artificiale. De asemenea, au fost organizate studii de caz, care au stimulat gândirea critică și dezbaterea pe marginea dilemelor etice generate de utilizarea tehnologiilor moderne.

Prima zi s-a încheiat într-o atmosferă dinamică și colaborativă, punând bazele unei experiențe educaționale valoroase, centrate pe dialog, reflecție și învățare interculturală.

A doua zi a fost plină de energie și a îmbinat învățarea cu relaxarea. Aceasta a debutat cu o întâlnire de tip masă rotundă între scriitori locali, elevi și profesori la Sala Senatului din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918”. Întâlnirea a fost facilitată de doamna Daniela Floroian de la Biblioteca ”Lucian Blaga” și sprijinită de rectorul Universității, domnul Daniel Breaz. Participanții la mobilitate au avut șansa de a interacționa cu scriitori contemporani. Rodica Chira, Lucian Dragoș Bogdan, Anda Chiș și Maria Badale le-au deschis elevilor perspectiva asupra scrierii creative. Ziua s-a încheiat cu o excursie pentru elevi și profesori la cea mai spectaculoasă salină din România, Salina Turda.

Următoarele zile dedicate proiectului Erasmus+ „Ethical Dilemma: AI or Me?” se vor desfășura în școala gazdă și vor cuprinde activități interactive și ateliere tematice menite să dezvolte competențele elevilor pentru scrierea creativă și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Profesorii străini participanți la mobilitate, profesori ai Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” și doamna Luiza Pop de la Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” vor colabora pentru a-i ghida pe elevi în crearea unei colecții de poezii în mai multe limbi, care vor fi ulterior modificate cu ajutorul AI. Elevii vor trece apoi la etapa de reflecție a întregului proces și la alegerea celui mai bun produs final din punctul lor de vedere.

În același timp, o altă echipă de profesori va colabora cu specialiști în domeniu pentru a continua proiectul început în timpul primei mobilități din Turcia, care constă în elaborarea unui Ghid etic de utilizare conștientă și responsabilă a inteligenței artificiale atât de profesori, cât si de elevi.

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia reafirmă, prin acest demers, angajamentul său pentru o educație modernă, adaptată provocărilor societății contemporane, se arată într-un comunicat transmis de Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia.

