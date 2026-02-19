FOTO | Primăria Alba Iulia oferă gratuit zeci de grinzi din beton armat provenite de la vechea structură a unei pasarele auto: „Condiția este ca beneficiarii să asigure încărcarea și transportul acestora din locație”
Primăria Alba Iulia oferă gratuit zeci de grinzi din beton armat provenite de la vechea structură a unei pasarele auto: „Condiția este ca beneficiarii să asigure încărcarea și transportul acestora din locație”
Primăria Alba Iulia pune la dispoziția celor interesați 38 de grinzi din beton armat, provenite de la vechea structură a pasarelei auto peste calea ferată din cartierul Partoș.
Caracteristicile grinzilor sunt următoarele:
– Lungime: 18 metri
– Dimensiuni aproximative: 50 x 60 cm
– Stare: foarte solidă, potrivite pentru realizarea de podețe pietonale sau auto
„Dorim să oferim aceste grinzi gratuit celor care le pot utiliza în mod util și sustenabil (podețe pietonale sau auto, etc). Condiția este ca beneficiarii să asigure încărcarea și transportul acestora din locație (în lateralul pasarelei din Partoș).
Ne propunem eliberarea terenului până la sfârșitul lunii februarie, motiv pentru care îi rugăm pe cei interesați să ne contacteze în cel mai scurt timp.
Pentru detalii suplimentare, puteți apela numărul de telefon 0744 489 019”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
