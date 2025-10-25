FOTO | Președintele Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei 2025

Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei 2025

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și fluierat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, la Iași, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei Române 2025.

Ceremoniile au fost organizate de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași.

Nicușor Dan a ținut un discurs despre Armata Română, în timp ce pe fundal, din stradă, se auzea huiduieli și fluierături, scrie Hot News.

Președintele a spus în discursul său că modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi a precizat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită.

„Modernizarea Armatei Române este o prioritate și România investește în modernizarea Armatei Române și în anii precedenți și care vor veni. Vom aloca suficiente fonduri pentru ca armata să fie pregătită și vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri să meargă în industria națională de apărare, ca implicit să aducă locuri de muncă pentru ecpnomia națională.

Așa cum am spus, România este protejată azi pentru că avem niște parteneri și îi avem pentru că toată această perioadă am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operațiuni”, a afirmat Nicușor Dan.

