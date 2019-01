FOTO: Premiul pentru cea mai ”făloasă” casă dintr-o comună din Apuseni a fost câștigat de o tânără familie care a concurat din întâmplare

Primăria Bucium a desemnat câștigătorii celei mai ”făloase” case din comună, o competiție inedită pentru zona Apusenilor, aflată la a doua ediție, lansată înainte de Crăciun. În acest an locul I a fost ocupat de o tânără familie care și-a ornat de sărbători toată gospodăria, nu pentru concurs, ci pentru a-i face o bucurie fetiței lor, în vârstă de 6 ani.

Moții au fost îndemnați să-și împodobească locuințele, indiferent de mărimea lor, cu decoraţiuni de zi şi de noapte cu tematică de sărbători. După evaluarea pozelor și apoi vizitarea fiecărei gospodării, comisia de la Primăria Bucium a desemnat zilele trecute câștigătorii.

Premiul cel mare, în valoare de 300 de lei a fost câștigat de familia Marciuc, doi părinți tineri și fetița lor. Cei doi și-au ornat înainte de anunțarea concursului nu numai casa, ci chiar întreaga gospodărie, pentru a duce mai departe o tradiție ș pentrui a-i face o bucurie fetiței lor, în vârstă de 6 ani.

”Suntem o familie formată din soția, localnică și eu, mutat din Abrud. Casa ne-am construit-o noi, în grădina părinților soției. Instalațile sunt în parte confecționate sau adaptate de noi. Renul și sania au fost construite de mine și fetița mea, anul trecut, în sufragerie. Împreună cu cele câteva betele albe albe sclipitoare au dat o lumină aparte căsuței noastre, de sărbatori. Eu am împodobit casa în fiecare an, chiar și când era <<la roșu>> și încă nu locuiam în ea. Este un obicei pe care l-am păstrat de mic, sunt pasionat de electronică și îmi place să construiesc astfel de lucruri, dar am făcut asta mai ales pentru fiica mea, care întotdeauna a fost foarte fericită când vedea luminițe pe stradă și m-am găndit să aibă luminițele ei, acasă. Și anul acesta am pus instalațiile mult înainte de concurs, apoi a apărut anunțul primăriei și ne-am gândit să trimitem și noi poze”, a spus Vasile Marciuc.

Întrebat ce va face cu banii primiți ca premiu, el a răspuns că îi va folosi tot pentru a-i face o bucurie fetiței a cărei podoabă preferată este sania trasă de ren: ”Banii mă gândesc să-i investesc în perechea lui Rudolf și să facem o sanie mai mare, anul viitor”.

Potrivit Primăriei Bucium, premiul doi a fost câștigat de familia Floca (foto stânga). În total, la concursul din acest an au fost acordate premii în valoare totală de 1.600 de lei: premiul I – 300 de lei, premiul II – 200 de lei și 15 premii speciale de 100 de lei.

Pentru a putea face o diferențiere cât mai corectă, pe lângă aspectul și estetica instalațiilor au fost luate în considerare și elementele specifice: brad, Moș Crăciun, sanie cu reni etc.

Administrația locală recunoaște că sumele primite de câștigători sunt mici, dar spune că mândria găspodarului de a deține una dintre cele mai ”făloase” case din comună este neprețuită și a reprezentat adevărata miză pentru care peste 70 de localnici au intrat în concurs.

În albumul de mai jos găsiți casele cu premii speciale: