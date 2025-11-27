FOTO | Premiul I la secțiunea dans popular pentru elevii Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” din Mihalț, la a doua ediție a Festivalului cultural-artistic „Promovăm Tradiția, ea ne definește”
Premiul I la secțiunea dans popular pentru elevii Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” din Mihalț, la a doua ediție a Festivalului cultural-artistic „Promovăm Tradiția, ea ne definește”
Miercuri, 26. noiembrie, la Alba Iulia, a avut loc a doua ediție a Festivalului cultural-artistic „Promovăm tradiția, ea ne definește!”, care s-a desfășurat în Sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba.
În cadrul proiectului comun al ISJ Alba și Consiliul Județean Alba, au participat peste 300 de elevi, din tot județul, care s-au întrecut la cele 4 secțiuni ale manifestării menite să readucă în atenție și să promoveze valorile tradiționale strămoșești.
Elevii Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” din Mihalț au participat la toate secțiunile festivalului și au adus acasă premii importante. Astfel, au reușit să se claseze pe locul I la secțiunea Dans popular , iar la Spot publicitar/Videoclip – Locul III.
Standul de prezentare a fost amenajat cu obiecte tradiționale, cusături inspirate din costumul popular: ștergare, trăistuțe, semne de carte, banderole croșetate etc, mâncare tradițională, și o ’’șezătoare’’ susținută de elevii care au cusut și „ștrincănit” la fața locului. Deprinderile le-au căpătat începând cu luna aprilie, când a debutat proiectul cultural cu același nume: „Promovăm Tradiția, ea ne definește!”. De altfel, produsele prezentate în fața juriului au fost rodul muncii tuturor elevilor școlii, care au valorizat fiecare oră, în perioada „Școala Altfel”, și nu numai, pentru a coase cele mai frumoase modele tradiționale.
Prin participarea Școlii Gimnaziale ‘’Ion Breazu’’ Mihalț la acest festival, se continuă promovarea, conservarea și valorificarea Patrimoniului Cultural imaterial din zona pe care o reprezintă în calitate de Moștenitori Culturali ai Județului Alba, unicul județ din România cu cel puțin o expoziție etnografică în fiecare comună, se arată într-un comunicat de presă.
„În măsura în care sunt perfect conștient de ambiția, determinarea, talentul și priceperea celor mai mici dintre locuitorii comunei Mihalț, rezultatele obținute nu mă surprind, dar mă bucură nespus! Ele reprezintă confirmarea unei stări de fapt care nu a survenit peste noapte, știute fiind atât rezultatele obținute de-a lungul timpului de elevii Școlii Gimnaziale ’’Ion Breazu’’, în plan școlar, cât și extrașcolar, dar și implicarea cadrelor didactice, a doamnei director Maria Comșa, și a coregrafilor Ansamblului folcloric „Banul Mihalcea”, Bobițan Lavinia și Bobițan Rareș
Mai mult, la nivelul administrației locale am promovat și susținut, încă de la primul mandat, orice inițiativă și activitate menită să sedimenteze identitatea culturală a locului, cel mai elocvent exemplu în acest sens fiind Ansamblul folcloric «Banul Mihalcea», care nu doar că dăinuie, din generație în generație, dar face cinste comunei în tot județul și în afara lui, aducând acasă premii importante, obținute la festivalurile la care participă.
În ceea ce mă privește, nu pot decât să îi felicit pentru rezultate și să îi asigur că, atâta timp cât eu voi fi primarul acestei comune, vor avea în mine un sprijin real pentru a continua să păstreze, să promoveze și să transmită mai departe sufletul efervescent și veșnic al comunității noastre”, transmite edilul comunei Mihalț, Flavius Breaz.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
CRĂCIUN LA PALAT începe pe 5 decembrie 2025: Concerte de colinde cu Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos, bunătăți tradiționale, ateliere creative pentru copii și alte surprize
CRĂCIUN LA PALAT începe pe 5 decembrie 2025: Concerte de colinde cu Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos, bunătăți tradiționale, ateliere creative pentru copii și alte surprize Pe 5 decembrie începe CRĂCIUN LA PALAT! Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos se numără printre artiștii care urcă pe scena târgului de la Palatul Principilor. Vor fi […]
FOTO | Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv”
Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv” Municipiul Alba Iulia a primit joi, 27 noiembrie 2025, trofeul și distincția „M100 Label”, în cadrul Convenției M100 pentru Neutralitate Climatică 2025 care a avut loc […]
ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital
ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital Un bărbat din comuna Unirea, aflat la volanul unui autoturism, a accidentat o persoană care se deplasa cu un atelaj hipo, pe raza comunei Lunca Mureșului. După producerea incidentului rutier, acesta […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nici ploaia nu-i oprește: Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației. „Bugetul nu se echilibrează pe spatele profesorilor”
Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației: „Bugetul nu se echilibrează pe spatele profesorilor” Profesorii ies...
Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”
Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare. Ministrul Finanțelor: „Discuția va avea...
Știrea Zilei
FOTO | Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă, de peste 30 de metri
Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă,...
PARADĂ MILITARĂ de 1 Decembrie 2025 în Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALĂ: Peste 1000 de militari, tehnică de luptă, avioane F16 și elicoptere. PROGRAMUL
PARADĂ MILITARĂ de 1 Decembrie 2025 în Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALĂ: Peste 1000 de militari, tehnică de luptă, avioane...
Curier Județean
CRĂCIUN LA PALAT începe pe 5 decembrie 2025: Concerte de colinde cu Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos, bunătăți tradiționale, ateliere creative pentru copii și alte surprize
CRĂCIUN LA PALAT începe pe 5 decembrie 2025: Concerte de colinde cu Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos, bunătăți tradiționale,...
FOTO | Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv”
Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...