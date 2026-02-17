FOTO | Premii și mențiuni obținute de elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni în cadrul unui proiect interjudețean de educație extrașcolară: „O experiență educativă de neuitat”

Premii și mențiuni obținute de elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni în cadrul unui proiect interjudețean de educație extrașcolară

Elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni au obținut mai multe premii și mențiuni în cadrul unui proiect interjudețean de educație extrașcolară.

„Cu emoție și mândrie, anunțăm participarea directă a Școlii Gimnaziale Câmpeni la festivitatea de premiere a celei de-a VI-a ediții a Proiectului de Educație Extrașcolară Interjudețean „Datini și obiceiuri multiculturale de Crăciun și Anul Nou – Din străbuni, din oameni buni…”, desfășurată în data de 13 februarie 2025, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Elevii noștri au obținut mai multe premii și mențiuni și au trăit o experiență educativă de neuitat la Arad.

Școala noastră a fost reprezentată cu cinste de 19 elevi ai clasei a VI-a B și 2 eleve din clasa a VI-a A, coordonați cu dăruire de doamnele profesoare Budae Nicoleta, Arieșanu Liliana și Oneț Claudia.

Proiectul a fost organizat de:

• Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad;

• Liceul cu Program Sportiv Arad;

• Liceul Teoretic „Josef Gregor Tajovschi” Nădlac;

Coordonatorii proiectului au fost prof. dr. Lavinia Mureșan, alături de o echipă dedicată de cadre didactice implicate activ în promovarea tradițiilor și dialogului intercultural.

La această ediție au fost înscrise 713 lucrări, dintre care 167 realizate de elevi cu CES, proiectul reunind școli din 26 de județe, Municipiul București și din țări precum Ungaria, Serbia, Slovacia și Republica Moldova.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă, reprezentanți ai mediului universitar și ai Inspectoratului Școlar Județean Arad, confirmând importanța acestui demers educațional desfășurat fără taxă de participare și fără finanțare, dar cu multă pasiune și dedicare.

Călătorie în timp la Complexul Muzeal Arad

Pe lângă festivitatea de premiere, elevii noștri au avut privilegiul de a vizita Complexul Muzeal Arad, unde o doamnă muzeograf, cu multă dăruire și profesionalism, ne-a introdus în fascinanta lume a Arheologiei și Științelor Naturii.

Cercetările arheologice desfășurate de-a lungul vremii în județul Arad au scos la lumină vestigii de o valoare inestimabilă, iar expoziția este organizată cronologic, purtând vizitatorii prin toate marile epoci ale istoriei.

*În prima sală am descoperit artefacte din Paleolitic, Neolitic și Eneolitic, punctul central fiind un fragment ceramic decorat cu o siluetă feminină, descoperit la Sânpetru German, însoțit de o reconstituire virtuală.

*Sala a doua ne-a purtat în universul Eneoliticului timpuriu de la Pecica, unde am admirat topoare masive din cupru, podoabe din os și reconstituirea unui mormânt impresionant.

*În sala dedicată Antichității am întâlnit panoplii de războinici, urne funerare și monede din argint, completate de reconstituiri grafice și proiecții video.

*Perioada migrațiilor și Epoca Medievală au fost ilustrate prin artefacte, reconstituiri de locuințe și cuptoare din perioada dinastiei arpadiene.

*Un moment spectaculos a fost experiența din sala imersivă, unde, prin tehnologie modernă (LiDAR și senzori de mișcare), am „călătorit” virtual în fortificația Epocii Bronzului de la Sântana – Cetatea Veche.

*În sala tezaurului am admirat podoabele de aur de la Pecica, vechi de peste 6000 de ani, monede și accesorii vestimentare din diferite perioade istorice.

A fost o lecție vie de istorie, care a completat perfect experiența culturală a participării la concurs.

Adresăm mulțumiri speciale gazdelor noastre de la Liceul Special „Sfânta Maria” Arad, care ne-au primit cu multă căldură și ne-au făcut să ne simțim minunat pe tot parcursul șederii la Arad.

Felicitări elevilor noștri pentru rezultatele obținute!

Mulțumiri cadrelor didactice coordonatoare pentru profesionalism și dedicare!

Apreciere organizatorilor și partenerilor pentru această experiență deosebită!

Școala Gimnazială Câmpeni demonstrează încă o dată că tradițiile ne apropie, iar educația ne deschide drumuri spre cunoaștere și performanță!”, au transmis reprezentanții unității școlare din Câmpeni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI