FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat, luni, o vizită de lucru la două importante obiective de investiții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, aflate în derulare: noul corp de spital, unde vor funcționa secțiile de oncologie, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională, respectiv noua clădire unde va funcționa viitoarea secție de psihiatrie acuți.

Vizita guvernamentală a avut scopul de a evalua stadiul acestor două proiecte, finanțate cu fonduri europene și guvernamentale, și cofinanțate de către Consiliul Județean Alba. La întâlnirea de lucru au participat, pe lângă premierul Ilie Bolojan și delegația guvernamentală, deputatul Florin Roman, reprezentanți ai Consiliului Județean Alba, președintele instituției, Ion Dumitrel, reprezentanți ai constructorilor dar și personalul tehnic al SJU, respectiv conducerea unității medicale.

Discuțiile au fost aplicate și constructive și au vizat proiectele derulate de Spitalul din Alba Iulia, împreună cu CJ Alba, dar și modul în care cele două instituții pot colabora cât mai eficient cu Guvernul României și administrația centrală pentru dezvoltarea serviciilor medicale.

Noul corp de spital are un stadiu de execuție de peste 30%, fiind ridicate cele 5 etaje unde vor funcționa secțiile de oncologie, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională. În prezent, se lucrează la intensitate maximă la partea superioară a construcției, unde va fi amenajat un heliport. Primul ministru a transmis reprezentanților SJU Alba Iulia și constructorilor să lucreze în același ritm susținut, astfel încât proiectul să fie finalizat în termen.

Proiectul a început cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fiind mutat pe Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027, iar toate cheltuielile privind proiectarea, construcția și dotarea vor beneficia de finanțare nerambursabilă, în valoare de circa 55 de milioane de euro. Lucrările sunt în grafic, iar noua construcție va fi legată de unitatea medicală printr-un tunel.

Al doilea obiectiv vizitat a fost secția de psihiatrie acuți, în valoare de 19 milioane de lei, realizată prin Compania Națională de Investiții, cu fonduri guvernamentale. Lucrările sunt realizate în proporție de 98%, iar recepția tehnică ar urma să aibă loc în următoarea perioadă.

Referitor la construcția noilor secții de oncologie, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională:

Investiția (proiectare, construcție, dotare) se ridică la o valoare totală de 55 de milioane de euro. Proiectul va îmbunătăți considerabil calitatea serviciilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Lucrările trebuie executate până în vara anului viitor. SJU Alba Iulia va face tot posibilul ca acest termen să fie respectat, constructorul să lucreze în continuare la capacitate maximă, cu respectarea standardelor de calitate, iar viitoarele proceduri de achiziție sunt realizate din timp, astfel încât să nu apară întârzieri ale finalizării proiectului.

Investiția vizează construcția unui nou corp de spital, pentru spitalizare continuă, cu o capacitate de 90 de paturi. Infrastructura medicală va fi desfășurată începând cu zona de subsol. Aici va fi înființat un departament de radioterapie dotat cu aparate specifice, vestiare, spații tehnice și un adăpost de protecție civilă. La parter, vor fi amenajate birouri de internare și internare de zi, precum și ambulatoriul.

Etajele superioare vor fi destinate secțiilor de specialitate, astfel încât etajul 1 va găzdui compartimentul de hematologie cu 10 paturi și zona de chimioterapie (pentru spitalizarea de zi – 31 de locuri), etajul 2 va fi dedicat secției de radioterapie cu 25 de paturi, etajul 3 va găzdui secția de oncologie medicală cu 30 de paturi, iar etajul 4 va avea o secție de îngrijiri paliative cu 25 de paturi. Etajul 5 va fi destinat cardiologiei intervenționale, iar în partea superioară a construcției va fi amenajat un heliport pentru transferul rapid al pacienților în situații de urgență.

Pe lângă acestea, proiectul prevede și construirea unui ambulatoriu cu 4 cabinete de consultații și 4 săli de tratament, precum și o registratură și spații aferente. Secția de cardiologie intervențională va fi dotată cu un angiograf și echipamente adiacente pentru funcționare. Pentru tratamentele de radioterapie, vor fi disponibile două acceleratoare liniare și un simulator C.T.

Acest proiect va aduce beneficii semnificative pacienților din Alba, asigurându-le accesul la servicii medicale de calitate și tratamente specializate. De asemenea, va contribui la creșterea capacității de diagnostic și tratament a afecțiunilor oncologice și cardiovasculare, având un impact pozitiv asupra sănătății populației.

Construcția va beneficia de surse regenerabile: panouri fotovoltaice, panouri solare, CTA cu recuperatoare de căldură, baterii de încălzire și răcire, BMS pentru eficientizarea consumurilor din clădire (HVAC, iluminat și curenți slabi).

Radioterapia este o metodă esențială în tratamentul diferitelor tipuri de cancer. Ea utilizează radiații pentru a distruge celulele canceroase sau pentru a încetini creșterea acestora. Analiza datelor privind bolnavii cu patologie oncologică în evidența Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a relevat necesitatea de dezvoltare a serviciilor medicale în specialitatea oncologie, hematologie, precum și nevoia de dezvoltare a serviciului de radioterapie în cadrul unității medicale.

Cardiologia intervențională se referă la proceduri minim invazive care sunt utilizate în tratamentul bolilor cardiovasculare, precum intervenția de angioplastie coronariană cu sau fără implantarea de stenturi și arteriografia periferică.

Această secție le permite medicilor să diagnosticheze și să trateze rapid și eficient pacienții cu urgențe cardiace cum ar fi infarctul miocardic acut, unde timpul de intervenție constituie un factor important în evoluția favorabilă a acestuia.

Înființarea secției de cardiologie intervențională ar permite rezolvarea mai multor patologii în cadrul spitalului (precum patologia coronariană acută/cronică, patologia arterială periferică, tulburări de conducere intracardiacă), astfel încât numărul pacienților care trebuie transferați în alte centre să scadă semnificativ.

Referitor la construcția noii secții de psihiatrie:

Clădirea este construită în curtea SJU Alba Iulia, aproape de Serviciul Județean de Medicină Legală și corespunde nevoilor tuturor pacienților care vor fi internați sau tratați aici.

Căile de acces în clădire sunt prevăzute cu pachete de trepte și rampe pentru persoanele cu handicap, conform standardelor în vigoare. Pe lângă pachetele de scări de la extremitățile imobilului, clădirea va mai fi dotată cu un lift dimensionat pentru pacienți, un lift pentru personal și evacuare deșeuri si un lift pentru alimente. Pentru subsol s-a prevăzut o platformă exterioară. Subsolul va adăposti arhiva spitalului și spațiile tehnice.

La parter, în zona centrală a clădirii, va fi amplasat ambulatoriul de psihiatrie. Sector ambulatoriu (pentru pacienţi neinternaţi) cuprinde: cabinete de consultaţii şi tratamente, compartiment de evidenţă medicală, programare, informare, spații conexe, grupuri sanitare, depozite pentru materiale sanitare etc. Tot la parter, va fi amplasat un serviciu de primire şi externare a bolnavilor, cu spații de igienizare, garderobă, cameră de gardă, cameră de tratament și consultații, spații de așteptare și grupuri sanitare pentru însoțitori și vizitatori.

La etajul I va fi amplasată secția de psihiatrie pentru femei, cu capacitatea de 25 de paturi în saloane, cu trei paturi și două rezerve cu două paturi. Va fi delimitată zona cu pacienți nevrotici de zona cu pacienți psihotici. De asemenea, vor fi construite trei cabinete de consultații, sală de tratament, sală de activități, sală de mese, oficii, boxe etc.

La etajul II va fi amplasată secția de psihiatrie pentru bărbați cu capacitatea de 25 de paturi în saloane cu trei paturi și două rezerve cu două paturi. Va fi delimitată zona cu pacienți nevrotici de zona cu pacienți psihotici. Pacienții vor avea acces pe terasa clădirii, care va fi amenajată pentru pentru relaxarea în aer liber. Și la acest etaj vor exista cabinete consultații, săli de tratament, sală de activități, sală de mese, oficiu etc.

Fiecare salon va avea grup sanitar propriu dotat cu duș, lavoar și wc. Saloanele vor fi dotate, între altele, cu corpuri pentru iluminatul general, iluminat de veghe, iluminat de citit și iluminat de siguranța, dar și cu butoane de panică, noptieră la fiecare pat, lavoar și climatizare. Pentru circulația pacienților este prevăzut un lift cu capacitatea de 16 persoane.

Terasa circulabilă cu suprafața de circa 700 metri pătrați va oferi un spațiu inedit de relaxare în aer liber pentru pacienți și personal. Cota la care este amenajată terasa va oferi bolnavilor o oază de liniște și o priveliște frumoasă asupra spațiilor din jur. Pentru siguranța pacienților pe întreg perimetrul terasei va fi realizată o copertină tip peron din beton armat. Înălțimea copertinei va fi de 4,4 metri. Între elementele copertinei se va monta geam antiefracție. Se va monta, de asemenea, și gazon, iar în zona centrală vor fi realizate jardiniere în care vor fi plantați arbuști decorativi si vor fi amplasate bănci.

Ambele proiecte sunt cofinanțate de către Consiliul Județean Alba, în subordinea căruia se află spitalul.

