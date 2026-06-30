Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ și B pozitiv: ,,Situații în care pacienții trebuie să fie transfuzați în cel mai scurt timp, altfel nu au șanse”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

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CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ și B pozitiv: ,,Situații în care pacienții trebuie să fie transfuzați în cel mai scurt timp, altfel nu au șanse” 

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 30 iunie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa AB negativ și B pozitiv.

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,,Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele AB negativ și B pozitiv. În ultimele două săptămâni au fost multe urgențe, situații în care pacienții trebuie să fie transfuzați în cel mai scurt timp, altfel ei nu au șanse să supraviețuiască. Pentru a fi salvați, bolnavii au nevoie în primul rând de gestul vostru umanitar, de a dona sânge.

Dacă donatorii vor dona sânge în mod constant și în număr suficient de mare, vom avea tot timpul stocuri suficient de mari, pentru a salva toți pacienții.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba. 

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

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