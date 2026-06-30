CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ și B pozitiv: ,,Situații în care pacienții trebuie să fie transfuzați în cel mai scurt timp, altfel nu au șanse”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ și B pozitiv: ,,Situații în care pacienții trebuie să fie transfuzați în cel mai scurt timp, altfel nu au șanse”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 30 iunie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa AB negativ și B pozitiv.
,,Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele AB negativ și B pozitiv. În ultimele două săptămâni au fost multe urgențe, situații în care pacienții trebuie să fie transfuzați în cel mai scurt timp, altfel ei nu au șanse să supraviețuiască. Pentru a fi salvați, bolnavii au nevoie în primul rând de gestul vostru umanitar, de a dona sânge.
Dacă donatorii vor dona sânge în mod constant și în număr suficient de mare, vom avea tot timpul stocuri suficient de mari, pentru a salva toți pacienții.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare Un nou punct de hidratare a fost amenajat în apropierea Cetății Alba Carolina, destinat tuturor persoanelor care se află în zonă, în contextul avertizărilor de caniculă și temperaturi extreme. Astfel, cei care tranzitează zona se […]
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează marți, 30 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
30 iunie – 1 iulie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Avertismentul transmis de hidrologi
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Avertismentul transmis de hidrologi Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 30 iunie 2026, ora 13:00 – 1 iulie 2026, oara 13:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, inclusiv din județul Alba. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan
Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane:...
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor. Situația de la bord a reprezentat o deviere procedurală
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Un avion Wizz Air a lovit o pasăre în zbor Un avion Wizz...
Știrea Zilei
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Cum a încercat un fals medic să păcălească o vârstnică să îi trimită bani, sub pretextul că fiul ei este bolnav. Ce a făcut femeia
Metoda ,,Copil bolnav” în Alba: Cum a încercat un fals medic să păcălească o vârstnică să îi trimită bani, sub...
Motivare minimalistă prin care Judecătoria Alba Iulia a suspendat provizoriu, fără citarea părților, executarea silită a Primăriei Alba Iulia inițiată de STP
Motivare minimalistă prin care Judecătoria Alba Iulia a suspendat provizoriu, fără citarea părților, executarea silită a Primăriei Alba Iulia inițiată...
Curier Județean
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare...
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
FOTO | Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia”
Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care...
Comunicat | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate Dreptul la...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...